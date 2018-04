Un mal comienzo para el nuevo Jefe de Policía

Los robos siguen, y en las zonas menos pensada, a sólo 300 metros de la Jefatura de Policía. Esta familia solicita la ayuda de todos para compartir la imagen de su moto y poder tener algún dato concreto que les permita recuperarla. Su dueña, Fernanda Alvero, nos cuenta que el robo se produjo en esta madrugada de hoy domingo de Pascuas, entre las 02:00 y las 05:00 de la mañana. La moto, una Honda Cross XR 200, estaba estacionada en la puerta de su casa sobre calle Zeballos esquina Moreno; sin llave de encendido y trabada. Sin embargo nada impidió a los delincuentes llevársela…

Indignación total es lo que siento, relata Fernanda, y agrega: me robaron la moto de la vereda de mi casa y a tres cuadras de la Comisaría. Es difícil llevarse la moto, es muy pesada y más para subirla a alguna chata. Es difícil encenderla ya que no tiene “patada”. Es una moto muy particular que en Casilda no hay otra. Cualquier información nos sirve, si saben algún dato comuníquense al 03464 15 506332.