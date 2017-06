Pensaron en un emprendimiento familiar y fue un éxito…

Se trata de la primera Panificación Artesanal para Celíacos, inauguró este Lunes en Mitre 1742 de Casilda. Bajo el nombre “Las Hermanas”, el emprendimiento tiene como objetivo cubrir la faltante de productos elaborados para aquellas personas celíacas; que no pueden consumir lo que habitualmente encontramos en las góndolas de la mayoría de las panaderías y que muchas veces se genera incluso una discriminación para con esa personas, sobre todo cuando se trata de un niño que por ejemplo se encuentra en una fiesta y no puede comer el pan común de hamburguesas, tampoco los alfajores, ni la pastafrola, ni galletitas, etc, limitándose a la escasa variedad de alimentos que el mercado ofrecía.

Dieta para celíacos: una vida sin gluten es posible… La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune y multisistémica que provoca una condición permanente de intolerancia a una proteína presente en cuatro cereales: trigo, avena, cebada y centeno, comúnmente llamados TACC.

Hoy, a sólo 3 días de su apertura, los clientes colmaron todas las expectativas de Mónica y Horacio al punto que ya están evaluando poder ampliar su flamante local comercial y el sector de producción para aumentar su volumen de ventas.

No sólo viene gente celíaca, también viene gente que decide consumir estos productos para cuidarse, para cuidar su salud, contó Horacio y Mónica remarcó: …estamos muy conformes, mucha gente y la gente está mu feliz y muy contenta.

Panificación Las Hermanas, quiere que tanto su familia, como todos aquellos que por ser celíacos deben consumir productos sin T.A.C.C., encuentren una variada y rica alternativa de alimentos en sus góndolas de calle Mitre 1742, a precios muy accesibles.