Conocé el Hombre que está enseñando a Gobernar sin ROBAR

“Las Rosas” es una ciudad de 18.000 habitantes, ubicada 100 km Noroeste de Casilda. Los rosenses padecieron de una pésima gestión municipal durante más de una década, cuando todo parecía perdido y que “el robar” sea moneda corriente en la administración, un hombre de unos 40 y pico años, de profesión peluquero y técnico en refrigeración le mostró a un pueblo entero que no hay que tener grandes títulos de licenciados para sacar adelante a una ciudad arruinada. El intendente tiene claro un concepto, está allí porque el pueblo lo eligió, y sus herramientas fuertes son sólo dos ítems, disciplina y no robar, en todo lo que se entiende por el amplio concepto de “robar”, desde echar a los “vagos” hasta no incorporar gente a “dedo”. Su lucha contra la corrupción policial y el narcotráfico lo puso en boca de todos los medios de la región, al posicionarse al frente de una marcha y denunciar con nombre y apellido a los vendedores de droga de su ciudad. Y “ganó” por cansancio, hoy al menos uno de los principales vendedores se mudó de ciudad, no fue investigado ni mucho menos detenido aunque los rosenses ya no le ven la cara, la corrupción que apoya el negocio de la droga lo trasladó hacia otras tierras, otro departamento, otra región, bastante distante. “Ahora el problema es de otro, ya no es mío”, dijo Meyer.

Hemos adquirido dos unidades Fiat Iveco 0km con caja volcadora y lo hemos comprado con recuersos propios del Municipio, sin tener participación ni de Nación ni de Provincia, con plata de nuestros contribuyentes. Hemos adquirido dos unidades cero kilómetro… CUANDO NO SE ROBA, LOS PUEBLOS CRECEN. Y eso es real, robar no significa que me lleve la recaudación de la caja a mi casa, robar significa poner diez amigos en un cargo donde hacía falta una sola persona, pagar más a los proveedores por alguna retribución, robar es muchísimo, es muy amplio el tema de robar, inclusive usar mal la plata del estado, eso también es robar… Si el estado no roba, si el estado no mantiene vagancia, si el estado no paga jubilaciones truchas, si el estado no le da plata que no le tiene que dar a los legisladores, etc, cuando NO SE ROBA LOS PUEBLOS CRECEN… Esto es literal. No hay que robar, acá en esta Municipalidad no se roba y yo tengo la muestra que se puede. La ciudad, el pueblo, crece cuando no se roba. Afirmó el Intendente de Las Rosas Javier Meyer.