Emotiva carta a los 44 héroes del submarino Ara San Juan

Compartimos un texto de Jen De Lacroix, bajo el título “Están Durmiendo…”, en memoria de los 44 héroes que perdieron su vida dentro del submarino Ara San Juan en cumplimiento de su deber. En pocos párrafos Jen logra una descripción que hace erizar la piel. Un texto que invita a la reflexión sobre las “44 vidas que duermen ahogadas”…

Una Jen De Lacroix que conoció la guerra, que fue discriminada, que se tuvo que re inventar a sí misma. Una Jen De Lacroix con una sensibilidad casi dolorosa. Algunos la amaran, otros no tanto, pero hay algo que si es real y es que Jen no le es indiferente a nadie. Comenta en un posteo de blog, un seguidor del programa de radio conducido por Lacroix.

ESTÁN DURMIENDO

Y allí se durmieron en el profundo azul,

se les detuvo el tiempo abrigando quimeras,

respirando bajito, reteniendo la vida para que no se fuera.

Y allí se durmieron en el azul profundo,

sin saber que su sueño consternaba a este mundo,

y nos dejaron sin luto con la mirada perdida,

escrutando un mar, buscando vida en la vida.

Cuarenta y cuatro héroes de pisadas calladas,

que han sido invisibles a nuestras miradas,

cuarenta y cuatro vidas que duermen ahogadas,

en esta esperanza que quedó en la nada.

Y no hay para ustedes bandera a media asta,

ni duelo de patria, no hay nada de nada.

Este llanto impotente me gastó la voz,

me rajó la Fe y me dejó sin Dios.

¿Y ahora que hago con esta bandera?

¿A donde la cuelgo para que no muera?

Ni siquiera puedo agregarle un crespón,

porque están durmiendo en el azul profundo,

lejos de este llanto amargo iracundo,

cuidando la patria aunque estén dormidos,

honrosos marinos de un sueño perdido.

Jen De Lacroix.