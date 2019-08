Una mujer encontró 60 mil pesos, gastó 5 mil y devolvió el resto…

Un Jubilado de la ciudad de Casilda, había concurrido días atrás a la sucursal de Banco Santander Río a realizar el cobro de 60.000 pesos. Cuando salió de la entidad, ubicada sobre calle 1º de Mayo al 2000 de Casilda, caminó unos cien metros hasta dirigirse a su automóvil que había dejado estacionado en inmediaciones de la Estación de Servicio YPF allí cercana. En ese momento advirtió que no tenía más el dinero que acababa de cobrar, por lo que regresó, trató de observar si lo había perdido en el trayecto, aunque no logró divisarlo. Eran en su mayoría fajos de billetes de 1.000. Al no tener pistas sobre el destino de su dinero, su familia inició una campaña en las redes sociales; mientras que por otro lado, en algún lugar de Casilda del cual no trascendieron detalles, un hombre comentaba dentro de su ámbito laboral que su esposa había tenido «la suerte» de encontrar 60 mil pesos en la calle, en pleno centro de la ciudad. El comentario, en oídos de un compañero de trabajo del marido de la señora que encontró el dinero, llegó a los investigadores de la PDI Casilda, a cargo de Cristian Fabiani, quienes llevaron adelante una investigación originada de oficio por la Fiscal Marianela Luna desde el Ministerio Público de la Acusación.

A raíz de los datos recabados por la PDI, lograron llegar a entrevistar a quien tendría en su poder el dinero; reconociendo ésta que no le pertenecía y haciendo entrega espontánea de lo que quedaba del mismo. Así, la mujer en cuestión, luego de haber gastado unos 5.000 pesos momentos antes de ser descubierta por la Policía, devolvió la suma de 55.000 pesos. Los cuales, por orden de la Fiscal Luna, inmediatamente fueron restituidos al Jubilado que lo había extraviado.