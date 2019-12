Una beba lucha por sobrevivir y su familia necesita ayuda

Matías Sánchez (Contacto: 3464 500779) es uno de los protagonistas de esta historia de vida y superación. Fue papá a los 24 años de su segunda hija, Misshell. Nació el pasado Jueves en el Hospital San Carlos de Casilda, por cesárea y pesó 3, 060 Kg. Este Sábado a la mañana fue dada de alta la beba y llegó a su hogar de Bv. Echeverría y San Martín, en barrio Alberdi donde su hermanito de 2 años la esperaba ansioso junto a sus vecinos. Todos coinciden en que Matías es muy buena persona y respetuoso de todos en el barrio. Hoy él necesita de nosotros, la beba tuvo que ser derivada de urgencia a la Maternidad Martín de Rosario donde ya fue intervenida quirúrgicamente y debe ser sometida a nuevas cirugías en los próximos días.

Su bebé Mishell está internada en la Materrnidad Martín en Rosario por una complicación en los intestinos. Esta con su mamá Lucia, ya fue intervenida una vez y espera por otra operación. Esta fuera de peligro aunque no se sabe hasta cuándo permanecerá internada en Rosario. Matías hace varios días que no trabaja por estos inconvenientes y no cuenta con dinero para viajar y está muy preocupado.

¿Que padre no da hasta su vida por su hijo?, Lo importante ahora es que mi hija salga adelante. Agradezco a todos por la ayuda que me enviaron. Soy Cristiano, siempre hay un milagro de Dios; en los momentos malos y buenos. Mi familia y todos llevamos a Cristo adelante. Dios existe y es grande. Confió Matías en diálogo con día7.

Necesitamos la colaboración solidaria de la ciudad para que este papá pueda viajar. Matías es albañil y se ofrece para realizar trabajos a la persona que le preste algo de dinero. Quien pueda y quiera colaborar de una u otra manera, será bienvenida su ayuda. La familia vive en Bv. Echeverría 2503, barrio Alberdi de Casilda. Contacto: (3464) 500779

Desde ya, muchas gracias!!!