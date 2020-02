Te sorprenderá esta abuela de 106 años…

Compartir en:

La fluidez de sus relatos se asemejan a los de una mujer de 55, sin embargo, Delia redobla en edad. Te sorprenderás con la mente maravillosa de la abuela centenaria que nos responde un dinámico cuestionario de 36 preguntas a sus 106 años. Mirala… Escuchala y pensá si alguna vez imaginaste conocer alguien que lleve así de bien sus 106 años?…

Delia Basso, nos recibió en su vivienda en la vecina localidad de Carcarañá, Provincia de Santa Fe, Argentina; nos esperaba junto a su hija de 81 años, aunque también al igual que su madre, no aparenta para nada su edad. Elena De Esnaola nos dice que el secreto es VIVIR… vivir todos los días, dar gracias a Dios que uno sabe quién es y a dónde está ubicado y que no se necesita mucho más…

Delia nació un 16 de Octubre de 1913… “no me queda otra que aguantar”, dice y agrega: “Quejarme no me puedo quejar, ni por la salud, ni por la vida que pasé; le doy gracias a Dios que estoy muy bien”. Delia nos responde 36 preguntas a sus 106 años. [MIRÁ EL VIDEO]