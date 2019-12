Movida ambientalista logró salvar un río de la mafia política y empresarial

Hoy me llevo unos sábalos para poder alimentar a mi familia. Esta es una tradición para el pescador, después se adueñaron prohibiéndonos acercarnos al río a pescar. Lo importante es poder recuperar este espacio que fue del pueblo y ahora ya no es más del pueblo, en realidad ya no somos del país tampoco… Son empresas de mucho dinero que manejan todo pero no pueden manejarnos el pueblo… Contó Carlos, con su mirada gacha y sudor en la frente luego de una intensa tarde de calor en la que intentó, como todos los días, poder pescar para llevarle un plato de comida a su familia.