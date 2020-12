Milagros, la nena que durmió toda una noche en una alcantarilla al lado de la ruta

Compartir en:

El pasado sábado 28 de Noviembre se inició la búsqueda de Milagros, la joven de 15 años que desapareciera de su domicilio en zona rural de Chabás. Inmediatamente en la tarde noche de ese sábado tomó conocimiento la Fiscal Marianela Luna, del Ministerio Público de la Acusación de Casilda, quien activó todos los pasos a seguir. A pesar de los temores tras transcurrir la primer noche sin novedades, todo terminó de la mejor manera y con un final feliz. Los detalles en este informe.

“Gracias a Dios Milagros fue hallada en buen estado de salud, fue examinada primero en el SAMCO local y luego derivada al Hospital San Carlos de Casilda donde se indicaron una serie de estudios y tratamiento. Desde los primeros momentos intervino el equipo de niñez local de Chabás. Milagros está bien, hoy está en su casa con su familia, hablé con ella y está feliz de estar nuevamente en su casa. Ayer fue examinada por el médico forense, Milagros no tiene ninguna lesión, de ningún signo de violencia. Ha manifestado tanto al equipo local de niñez, como a la psicóloga de AIC que también colaboró con la investigación, incluso al médico forense le ha manifestado que se enojó con un miembro de la familia por ordenar un ropero de la casa y se fue caminando, fue a buscar alfalfa para los conejos, dejó la bolsa allí y emprendió un camino donde finalmente pensó en regresar, primero descansar a la vera de la Ruta 33 sobre la salida a Villada, donde hay una zanja, y se quedó dormida allí donde fue encontrada por personal del ferrocarril que realizaba tareas de desmalezamiento de la zona; inmediatamente los trabajadores que encontraron a Milagros dieron aviso a la Policía. Estaba bien, sólo presentaba algunos signos de deshidratación propios de las horas transcurridas sin comer ni tomar líquidos, por eso fue hospitalizada, pero desde un primer momento estuvo bien de salud.» relató en diálogo con #día7Tv la Fiscal que intervino en el caso, Dra. Marianela Luna, del Ministerio Público de la Acusación de Casilda.

Sábado 28 de noviembre, 13:45 horas: Ella se fue afuera a escuchar música con el celular y a juntar alfalfa para el conejo, y cuando nos levantamos de la siesta no estaba, pensamos que había salido a juntar la comida para los conejos como siempre; salió el padre a buscarla y encontramos la bolsa con un poquito de alfalfa pero a ella no. Y ahí salimos a buscarla, alrededor de unos 20 minutos estuvimos recorriendo y como no la vimos llamamos a la Policía, la Policía vino directamente y se puso a buscar, no había tiempo de denuncias ni nada, al primer llamado telefónico que hicimos vinieron. La estábamos buscando con todo el pueblo de Chabás, pueblos vecinos, perros, helicópteros, drones… indicó también en diálogo con día7Tv, Miriam, mamá de crianza de Milagros.

Por su parte la Fiscal Luna continuó detallando acerca de los trabajos de búsqueda que no se interrumpieron ni un instante. «El trabajo de búsqueda de Milagros no cesó ni un instante. Si bien la Fiscalía tomó conocimiento a la noche, de la desaparición de Milagros, se continuó durante toda la madrugada realizando medidas y tomando entrevistas tendientes a la búsqueda de Milagros; para luego a las 5:00 de la madrugada del domingo poder iniciar rastrillajes con la brigada canina de Bomberos Voluntarios de la Regional 11, entre otras cuadrillas, donde ya con luz de día se inició otra búsqueda en toda la zona, a cargo también del personal de AIC, hasta que Milagros fue hallada.»

Sábado 28 de noviembre, 23:30 horas: Miriam continúa su relato de cómo transcurrieron esas horas de incertidumbre: Cuando se hizo de noche ya pensábamos lo peor. Se hacía la noche y al no encontrarla por ningún lado, ella que es una nena que no se despega de al lado mío desde que tiene 3 años, que no se va sola a ningún lado; ya uno pensaba lo peor… Es una nena que nunca hizo esto. Todos seguimos buscando toda la noche y todo el día, nada vio nada; en los campos vecinos nadie vio, nadie escuchó nada.

Finalmente todo terminó de la mejor manera. Cuando el miedo por un final inesperado se hacía cada vez más presente entre la familia y comunidad toda; ya pasadas las 9:30 de la mañana del domingo y a unos 7 kilómetros de su casa de campo, dos trabajadores que cortaban yuyos con máquinas desmalezadoras encontraron a la nena durmiendo en una alcantarilla. Inmediatamente la noticia «viajó» de celular en celular llegando a miles y miles de personas que de una u otra manera se habían preocupado por Milagros y las redes se inundaron de buenos deseos sobre este #FinalFeliz.

Domingo 29 de noviembre, 10:05 de la mañana: Cuando la encontraron, a mi me estaban sacando del hospital porque me había descompuesto, justo volviendo al campo, y es cuando me llama por teléfono mi marido diciéndome que la nena había aparecido y que estaba en el hospital; entonces nos volvimos para el Hospital. Primero no nos dejaban entrar, hasta que la estabilizaron y pudimos verla, nos dio un abrazo grande a cada uno y nos decía que no nos vayamos. Se había enojado porque yo le dije a la mañana que acomode el ropero porque si no, no iba a jugar a los jueguitos del celular, pero no me contestó nada. Ella el celular es lo que más quiere, es su regalo de los 15, por eso para uno, su penitencia cuando no quiere hacer alguna tarea o algo, es el celular. Narró Miriam, pareja del papá de Milagros.

Sobre la circunstancias en que fue hallada la menor la Fiscal Luna remarcó la importancia de los informes del médico forense donde da cuenta que Milagros no presentó lesiones de ningún tipo. No hubo signos de violencia, ni abuso. La Fiscal señala: «La nena no tiene lesiones, no tiene lesiones de violencia en ningún lugar de su cuerpo, eso hay que dejarlo aclarado. El forense confirmó que no hay signos de abuso. La nena estuvo feliz de volver al lugar, al domicilio donde estaba. Ese reencuentro fue un abrazo con su padre biológico y también extender la mano a la pareja de su padre que la acompañó en estos momentos. Si bien al principio no podía brindar un relato porque estaba abrumada con tanta gente, luego fue pudiendo contar lo que había pasado. Vamos a seguir trabajando con el equipo local de niñez que acompañó a la menor, pero en ese sentido hoy Milagros ha relatado el por qué se fue de su domicilio y todos los elementos llevan a dar veracidad y sustento de lo que manifiesta la menor. Aunque en un primer momento no se descartó ninguna hipótesis y hoy podemos estar refiriéndonos de esta manera porque tenemos los elementos objetivos para hacerlos, obviamente sin perjuicio de todo el trabajo que pueda ir realizando el equipo local de niñez con la menor y de las medidas aún pendientes de resultados. Cerró Luna, Fiscal del MPA Casilda.

Ya le dieron el alta y está en casa, los médicos dijeron que está todo bien, sin signos de violencia ni abuso ni nada, se fue porque se enojó por la penitencia de no usar celular. Ella estaba en el hospital y decía que quería estar en casa con sus animales y con nosotros. Hoy le habló la Fiscal Luna, diciéndole que los papás la queremos mucho, que no tiene que hacer esto; ella hoy nos pidió perdón y dijo «Mami perdón, no lo voy a hacer más», pero igual, uno la va a tener muy vigilada ahora. Por ahí cuando nos veía, enseguida era como que ya se ponía a llorar. Se pasó toda la noche ahí en la alcantarilla, ella dice que escuchaba que la estaban buscando, que escuchaba a la policía, voces, movimiento, y después se durmió y se despertó con el ruido de las máquinas de cortar pasto. Gracias a Dios salió todo bien; fue un susto muy grande pero salió bien. La verdad que ya a lo último esperábamos lo peor, porque con el correr de las horas, pasar la noche, ya esperábamos lo peor. A la gente, a los Policías, a los Pumas, a la Fiscalía, a Bomberos, a todos los que estuvieron estamos muy agradecidos. Hubo gente que ni conocemos, gente que vino de Buenos Aires, hay muchísima gente que uno no le conoce la cara y estuvo, estuvieron acá en el campo, buscando, rastrillando y acompañándonos… Mi humilde sugerencia a otras/os niñas/os adolescentes es que ante una situación así, que lo hablen con la madre, con el padre, o con quien sea. Porque nosotros tuvimos suerte porque la encontramos, pero podría haber pasado lo peor; porque si la encontraba una persona mala no se sabe cómo termina, pueden pasar millones de cosas. No es una cosa para hacer, más vale hablarlo. Pasan muchísimas cosas malas, ella tuvo muchísima suerte, no hay palabras. Si pasaba una persona mala y se la llevaba hubiera terminado de lo peor esto. Así que si se les cruza una idea así por la cabeza, que lo piensen miles de veces. Cerró su testimonio con día7Tv, Miriam, mamá de crianza de Milagros.