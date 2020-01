El niño que pidió comida y atemorizó quizá en su inocencia

Este Jueves se conocía una historia que de alguna manera encendía un ALERTA. Algunos titulares señalaban «Niño de 10 años amenazó con una cuchilla para pedir comida», sin embargo con el correr de las horas se supo la verdadera historia del niño que irrumpió en llanto cuando se vio rodeado por la Policía. Gabriela nos cuenta en un relato en primera persona sobre el momento en que el niño de 10 años le pidió comida llevando una cuchilla en su mano, resalta que nunca la amenazó verbalmente y que quizá él no se había dado cuenta del temor que causaba.

Me dice me das comida, me das algo para comer, pero nunca me amenazó verbalmente con la cuchilla que traía en su mano, tampoco lo quiero minimizar. Llamé al 911, les expliqué que se trataba de un nene, que si bien no me había amenazado se lo veía afilando una cuchilla en el cordón de la calle; la Policía vino pero llegaron tres móviles, lo rodearon, el nene se largó a llorar… Quizá si él realmente era inocente, cualquier otra persona le podría haber hecho algo al verlo con esa cuchilla, o incluso tal vez no era inocente y nos podría haber pasado algo a nosotros, no sé lo que realmente le estaba pasando a ese nene. Contó Gabriela, dueña del carro de comidas de Ruta 33 y Bv. 25 de Mayo, de Casilda. Todos los detalles acá. [MIRÁ EL VIDEO]