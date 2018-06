Reclamo masivo por cajeros fuera de servicio en el Nación

La queja se puntualizó este fin de semana cuando muchos clientes se acercaron a la Sucursal de calle Casado y Buenos Aires, de Casilda, para realizar el habitual certificado de supervivencia y se encontraban con la leyenda “en estos momentos no podemos procesar su solicitud, intente más tarde”… Personas que viven en barrio Nueva Roma, distante a más de 30 cuadras, y que optaron por intentar realizar ayer domingo el trámite, tuvieron que desistir frente a la falta de soporte técnico durante los fines de semana que dejaron inoperantes a las máquinas hasta la mañana de este lunes.

Con frío, lluvia, sol, calor, viento o niebla, al Gerente de Sucursal no le importan sus clientes. Si bien los cajeros en el caso de Banco Nación, pertenecen a la red Link, es precisamente el Banco Nación el encargado de auditarlos y que “funcionen”. Cabe señalar que en el caso puntual del Nación, su “Gerente” vive en la residencia que se ubica dentro del mismo predio bancario, lindera al emblemático edificio, por lo que resultaría práctico de su parte (al menos en cuestiones de movilidad) tratar de solucionar el problema. Al igual frente a la falta de billetes en los cajeros automáticos, son incontables las veces que se quedan sin dinero y si bien las reposiciones se efectúan los días lunes, son precisamente los Gerentes los que tienen facultades para hacer las recargas de los mismos durante días feriados o fines de semana en caso de no llegar con el dinero hasta el día de la reposición.

Buen día, acabó de regresar del Banco Nación Casilda para hacer la “supervivencia” , SORPRESA… como de costumbre no funciona el cajero automático. Tiene una leyenda que dice “PRUEBE MÁS TARDE”!!! Me preguntó si el Gerente de Banco Nación creé que vivimos todos a la vuelta del banco… Dijeron que implementaban hacer el trámite de “supervivencia” en un cajero para comodidad de los jubilados y otros !!! Resulta que uno deja su hogar calentito para realizar el trámite y se frustra al no poder realizarlo. En este país de “chorros” yo lo entiendo, por un lado, pero resulta que pagamos justos por pecadores!!! Comentó Raúl, de barrio Alberdi, tras intentar sin éxito realizar el trámite este domingo por la mañana.