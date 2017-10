Trabajadora sexual roba a hombres “cegados” por el amor…

La particular historia se da en Arequito, centro sojero del país, donde una joven que ejerce la profesión más antigua del mundo ha encontrado la “habilidad” para llegar a los corazones de esos hombres mayores que guardan un gran tesoro, y ese tesoro no es el amor precisamente.

Semanas atrás se conoció uno de los primeros casos, donde el monto del “tesoro” fue millonario. La dama, conquistó el corazón de un arequitense mayor que se dejó llevar por la diferencia de edad dando rienda suelta a su noche, sin pensar que quizá el cansancio le juegue una mala pasada frente a la conducta oscura que mostraría la trabajadora sexual mientras él se durmiera. En tal ocasión, la dama se encontró de un momento al otro con una cuantiosa suma de billetes estadounidenses de color verde, muchos, miles, los suficientes como para no saber qué hacer en el pueblo al portar esa cantidad de dólares. La seductora mujer, ya con sus fajos verdes dentro de una gran cartera, se despide de su amor sabiendo que no volvería a verlo, y que cuando despierte él tampoco querrá verla, o sí…

Ya por las calles del pueblo, la joven tiene el problema de dónde ir, cómo ocultar los cientos de miles de dólares y piensa por un instante que un amigo, con el cual ya mantenía una relación comercial, sería el mejor lugar para esconder los dólares. Enceguecida por la ansiedad de la abstinencia, ya pierde el control y cae en su rutina de consumo frente a la dosis de seducción que le comparte su “amigo” de negocios; ya con su mente no tan en claro para los números es donde pacta un acuerdo con el joven al que acababa de depositarle todo su botín, fruto de la pasión de una dura noche de trabajo. Bajo el acuerdo de convertir a pesos los dólares y entregarle semanalmente una determinada cantidad de billetes en pesos, la joven se va a descansar su cuerpo y mente. Pensando mientras tanto en que gastaría esos millones de pesos… La dama, cuando se recupera del agotamiento laboral, se comunica con su compañero de negocios, aunque para sorpresa de ella éste le pregunta; ¿Qué dólares?, qué billetes?, ¿qué charla?…

Con la cabeza gacha y casi entendiendo que debía darlo por perdido, no se resignó y acudió a la Fuerza Policial aunque no en carácter de denunciante porque no podría justificar la procedencia de los billetes, sino que lo hizo a modo de “propuesta de negocios”. Le confió al uniformado del pueblo la situación, le explicó que más allá de los días que habían pasado y que su amigo de negocios ya había dejado de ser empleado en un taller para pasar a ser titular de un fondo de comercio que estaba en venta en el pueblo y que al parecer compró cuando se encontró con ese excedente de dinero en su poder, como así también una pick up que adquirió aparentemente con los mismos fondos. Sin embargo la mujer seguía sosteniendo al policía que aún debían quedar por allí algunos cuantos de miles más de los codiciados billetes color verde, y le propuso ir a medias en el “negocio” de recuperarlos, y hasta incluso seducirlo si era necesario como para terminar de lograr que se involucre en ayudarla.

Quien llevó la peor parte fue el verdadero dueño de los ahorros, un hombre bastante mayor que por vergüenza a ser señalado en el pueblo optó por no decir ni una palabra y resignarse que al menos para él fue una gran noche, más allá del “precio”.

Esta semana se conoció otro caso similar, aunque con la diferencia que el damnificado habría radicado la denuncia. Sin contar todos los detalles y bajo el título de escruche, la nueva víctima habría dejado asentado en la Comisaría de Arequito el robo sufrido. Aunque al parecer se trataría de un nuevo trabajo de la conquistadora de corazones adultos y adinerados…