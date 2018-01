Robó un celular y el equipo envió fotos de la familia del ladrón a su dueña

La PDI Casilda, bajo expresas directivas del Ministerio Público de la Acusación, logró recuperar un teléfono celular que había sido robado días atrás. El allanamiento se concretó este miércoles en una vivienda de barrio Nueva Roma, en la zona de Pedernera y Pueyrredón, sobre calle Pública al 3000. El punto de partida de la investigación habría sido una serie de fotos que la propia víctima recibió en su cuenta de mail, donde podía verse al presunto ladrón junto a su familia frente a la casa allanada.

El celular tenía configurada la opción de envío de imágenes a la “nube” y por ende cada foto sacada llegaba a la cuenta de mail de la titular del aparato. Así su dueña empezó a recibir, luego del robo, imágenes en las que podían verse un grupo de personas y donde lograban visualizarse detalles relacionados con la ubicación y lugar donde fueron tomadas las fotografías. Datos que fueron claves y que permitieron a la PDI poder esclarecer rápidamente el hecho.

Un detalle anecdótico, mientras efectuaban el allanamiento, una señora mayor salió desde el interior de la vivienda y comenzó a vociferar que seguramente se trataría de un error por parte de la policía, que no entendía a que se referían, que no había ningún celular, etc… La mujer que hizo ese planteo, era una de las personas plasmadas por la cámara del celular robado y cuya foto se había auto enviado a su dueña, por ende ya estaba en manos de la Policía y sabían perfectamente que no había margen de error. Las pruebas estaban claras.

Al momento del allanamiento el teléfono celular estaba en poder de una menor de 17 años; por lo tanto, previo informar a la Fiscalía interviniente, se le dio intervención al Juzgado de Menores en turno de la ciudad de Rosario por razones de competencia.