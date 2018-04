El depravado del auto gris fue detenido por la PDI bajo orden de Fiscalía

El depravado sexual que atemorizaba a bordo de su auto gris resultó ser un joven médico, de entre 25 y 30 años, que cursaba su residencia en el Hospital San Carlos de Casilda. La Fiscalía de Casilda libró una orden de detención hacia el profesional y la PDI logró detenerlo pasado el mediodía de este jueves en inmediaciones de Casilda Club sobre calle Lottici y Spangemberg, en barrio Yapeyú.

Pasado el mediodía de este jueves se le terminó la calle al abusador del auto gris. Fiscalía Casilda junto a la PDI lograron reunir en las últimas horas los datos necesarios para su detención. Todo comenzó el pasado 31 de enero cuando una joven denunció haber sido tocada en sus nalgas por un sujeto que la cerró con su auto mientras ella se conducía en bicicleta justo frente al edificio de Jefatura, en 1º de Mayo y Zeballos de Casilda. Esa fue la primer denuncia en relación a este sujeto, aunque en esa ocasión la víctima no logró aportar datos sobre la chapa patente del rodado. Luego de un lapso de 30 días el abusador atacó nuevamente y las denuncias ingresaron a comienzos del pasado fin de semana largo, a saber: una de ellas el sábado 31 de marzo, otra el lunes 2 de abril y las dos restantes el martes 3; contabilizando así un total de 6 abusos que coincidirían con un mismo atacante.

La información comenzó a circular en cadenas de Whatsapp y mensajes de alertas en las redes sociales, sobre un auto color gris cuya patente comenzaba con AB 889, y estaba persiguiendo a chicas, adolescentes y mujeres, en algunos casos incluso llegando a cometer actos de tocamiento, o abusos. No habiendo mayores detalles que los que ya se conocían públicamente a raíz de las cadenas en Facebook, donde la gente expresaba el ALERTA.

Fue así que a raíz de las nuevas denuncias radicadas durante el fin de semana de los feriados de semana santa y Malvinas, Fiscalía Casilda junto a su PDI lograron sumar más elementos a la causa y poder determinar a raíz de tareas de calle la identificación del vehículo en cuestión, actividad laboral de su propietario y el domicilio que mantendría en la ciudad de Casilda. Continuando aún más con la investigación durante las 48 horas posteriores al último abuso denunciado, la Fiscalía encontró reunidos los elementos necesarios para ordenar la detención del conductor del rodado Fiat Siena, dominio AB 889 ZG, quien sería el autor de tales actos de abuso denunciados.

No me importa lo que digan los vecinos por mi vestimenta. Yo me visto como yo quiero y no por cómo me vista me tienen que andar tocando y menos si no quiero!. Por una vestimenta no se juzga a las personas. Señaló Maru B., una de las víctimas del abusador, en su cuenta de Facebook