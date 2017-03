Dos pacientes internados en Sanatorio Primordial de Casilda, ubicado en calles Buenos Aires y Roca, murieron este domingo por la tarde a consecuencia de haber sufrido sendos paros cardíacos. Según la escasa información a la que la prensa tuvo acceso, ya que desde el directorio del mencionado nosocomio están haciendo todo lo posible para que no trascienda, las víctimas se encontraban en una sala común al momento de su deceso y no habrían podido intentar las tareas de reanimación adecuadas por no contar ni con el personal médico necesario ni con el equipamiento adecuado para tales fines.

Sólo un médico y sin desfibrilador

Los dos pacientes sufrieron un infarto casi simultáneamente y sólo había un médico en todo el nosocomio por lo que se habría visto “desbordado” en sus tareas profesionales. El sanatorio Primordial de la ciudad de Casilda no habría contado con el equipamiento necesario para proceder a intentar las tareas de reanimación inmediata de los pacientes ya que el aparato desfibrilador no estaría en condiciones de funcionamiento.

La situación llegó al extremo tal que debió intervenir la Policía debido a la tensa y entendible situación de crisis que atravesaron los familiares tras el dramático desenlace.

¿Qué es un desfibrilador?

Un desfibrilador es un dispositivo que administra una descarga eléctrica al corazón a través de la pared torácica. Sus sensores integrados analizan el ritmo cardíaco del paciente, determinan cuándo es necesaria la desfibrilación y administran la descarga al nivel de intensidad apropiado. El costo promedio del equipo ronda los 50.000 pesos, prácticamente una décima parte del valor de cada uno de los vehículos en los que se movilizan varios de los responsables del nosocomio donde ocurrieron las muertes en Casilda.

¿Por qué es importante un desfibrilador?

Las muertes por paros cardíacos suponen tanto a nivel nacional como a nivel mundial un grave problema social. Cuando se produce un paro cardíaco, por cada minuto que transcurre se reducen las probabilidades de supervivencia entre un 7 y un 10% por lo que es vital actuar antes de 3-4 minutos. Sin la realización del masaje cardíaco y la utilización del desfibrilador, prácticamente es imposible salvar la vida.

Se calcula que podrían salvarse hasta 100.000 vidas anuales si se expandiese el uso de desfibriladores.