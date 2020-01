Allanaron la «Casa del horror» en Arequito

Mega despliegue policial en Arequito. Una mujer de unos 33 años denunció haber sido violada por su propio padre desde hace unos 20 años. Producto de tales abusos, los cuatro nietos del hoy detenido, hijos de su hija, serían en realidad sus hijos. La Policía secuestró armas de fuego en el lugar, temían por la vida de los menores.

La oscura historia se mantuvo siempre en silencio, al menos entre las autoridades del pueblo. Los vecinos aseguran que era algo «conocido por todos» y que siempre insistían de alguna u otra manera ante los organismos correspondientes de Arequito, buscando tomen intervención, aunque la respuesta era siempre la misma… «Si la propia víctima no denuncia, no podemos hacer nada». Y pasaron más de 20 años, y finalmente fue la víctima quién se acercó en la mañana de este Lunes 6 de Enero de 2020, a dialogar con el equipo interdisciplinario local de los derechos de promoción de niñez, adolescencia y familia de Arequito, donde la derivaron a la Jefatura de Policía de la ciudad de Casilda. Allí denunció el dramático hecho en la Comisaría 1ra e inmediatamente se montó un arduo y coordinado operativo conjunto con fuerzas propias y de la Agencia de Investigación Criminal (PDI); a cargo del personal de la U.R. IV Caseros estuvo el Sub Jefe de Unidad y el Jefe de AUOP. Luego tomó intervención la Comisaría de la Mujer. La detención del sujeto la concretó personal de la Comisaría 7ma de Arequito.

Antes del mediodía de este Lunes, se produjo en Arequito la detención de un masculino mayor edad por un hecho de abuso sexual, donde fue nombrado por otra persona mayor de edad y relacionada a la causa, refirió el Sub Crío Alexis Winkler, a cargo de la Comisaría 7ma de Arequito.

El detenido, de 57 años, de profesión albañil, era oriundo de la Provincia de Córdoba aunque lleva ya años radicado en Arequito donde formó su «familia» que luego transformó en víctimas de sus más oscuras perversiones; convirtiendo a su hogar en la casa del horror. La madre de la mujer que denunció haber sido sometida por su propio padre, está separada de éste y pese a los comentarios surgidos en el pueblo de apenas 7.000 habitantes, nunca habría hecho mención al horror por el que pasaba su familia.

Están tan enfermos que quieren aparentar puritanos; señaló con enfado un arequitense quien contó que todos sus «hijos nietos» tenían nombres de origen bíblicos.

El detenido fue trasladado a la alcaldía de la UR IV Casilda, a la espera de la correspondiente audiencia imputativa que tendrá lugar este miércoles, a las 8:30 de la mañana en la Oficina de Gestión Judicial de Casilda. Interviene el Fiscal de feria en turno del MPA Casilda, Juan Pablo Baños.

El hecho es caratulado como Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por el Vínculo, denunciado por la propia hija, luego vamos a estudiar bien las denuncias de la hija para ver si hay más delitos, aunque este es el principal y el que originó la detención de esta mañana. Es un tema muy complejo, íntimo y delicado, luego de la audiencia se van a conocer mayores detalles. La chica salía a trabajar, tenía un trabajo, aunque en realidad hay un entorno de sometimiento que es psicológico, todo se está trabajando e investigando. La mujer hizo la denuncia en Casilda y luego fue derivada a Rosario donde se le realizó el examen médico forense. Indicó el Fiscal interviniente Juan Pablo Baños.