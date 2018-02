Los “calasilos” atacaron Villada

El fin de semana un nuevo golpe a la zona rural despertó preocupación entre los productores agropecuarios del Departamento Caseros. Bajo una modalidad ya conocida en la región, los delincuentes abrieron con un hacha una boquilla en medio de un silo metálico para luego vaciar prácticamente la totalidad del cereal sobre un acoplado de gran porte y huir con la valiosa carga. Por las características del robo se presume que los delincuentes tuvieron bastante tiempo para concretar el mismo, o al menos la certeza que la Guardia Rural “Los Pumas” no patrullaba los caminos rurales.

No podemos recorrer los campos porque nuestro Jefe nos tiene prohibido, nos dice que no “caminemos” los móviles al pe**… que tenemos que ahorrar combustible… que no patrullemos… Relató un empleado de la Guardia Rural que prefirió reservar su identidad por temor a ser sancionado.