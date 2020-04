Sorprendente historia de vida que nos ayudará a enfrentar los tiempos de hoy…

Ella es Ana María Rosti, tiene 75 años y una energía increíble que le permitió salir adelante siempre de los momentos más duros que la vida le puso en su camino, quizá como prueba, quizá por una simple cuestión del «destino». Tenía sólo 13 años cuando su abuela le repetía casi cotidianamente que ella pronto iba a descubrir algo que ayudaría a muchos, aunque quizá le diera temor. «Yo era chica, sólo pensaba en jugar y no sabía de lo que mi abuela me estaba hablando, pensaba que estaba loca…» cuanta Ana María, entre risas y una mirada pícara que nos genera aún más intriga.

Estaba Jesús mirándome y me dijo «no me toques», eso es lo único que me dijo y no paré más hasta hoy que tengo 75 años… No paré más… Vi cosas lindas, cosas muy feas y empecé a ver la realidad de la vida, lo que iba a pasar en el mundo… se cae un avión, veía fuego… me adelanto mucho al tiempo yo, a lo mejor te puedo decir cosas que pueden pasar de acá a tres años, o a 20 años. Hay una voz interior que a mí me habla continuamente y digo lo que la voz me dice que tengo que decir, y no paré más, y hace 28 años que hago esto, y no paré más…, nos cuenta Ana en uno de los pasajes de la distendida charla que tuvimos en el patio de su casa frente a nuestra cámara de video.