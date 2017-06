Se conocieron por Facebook y él la obligó a prostituirse…

Una mujer de 40 años, oriunda de Córdoba capital, conoció por medio de la red social Facebook, hace tres años atrás, a un joven a quien ella entendía era “su amor”. Se trata de Sebastián Y., de 28 años con quien decidieron irse a vivir durante siete meses a la localidad de Isla Verde, Provincia de Córdoba, para luego volver a la capital cordobesa donde él la obligó a prostituirse. Allí fueron arrestados por usurpación de domicilio. Al recuperar sus libertades ella perdió sus bienes, ya que “su amor” le había vendido todo y comenzaba nuevamente el sometimiento, intimidación y presión psicológica para que continúe prostituyéndose.

Cuando yo no quería salir a “trabajar”, porque no tenía ganas de hacerlo, Sebastián se ponía muy agresivo. Él me preparaba la ropa y seleccionaba a los clientes. Cuando terminaba el servicio sexual me sacaba todo el dinero… Una vez cuando vivíamos en Córdoba discutimos y él intentó matarme queriéndome tirar de un tercer piso. Contó la mujer que después de tanto tomó el coraje para pedir ayuda.