¿Coimas o inoperancia en la Verificación Técnica de Casilda?

¿Coimas o Inoperancia?… Tal es el título del Correo de Lectores que nos envía a nuestro medio, una persona damnificada en la compra de un vehículo. “Este Mundo está totalmente corrompido, no quiero hacer discordias pero no son de confianza los de la verificación técnica Casilda, me siento estafado… Son irresponsables y el de la agencia nunca me contestaba hasta que en un mensaje le dije que lo iba a publicar en día7”… Contó Daniela en su relato sobre lo ocurrido. Afirmó además que desde el Centro de Revisión Técnica Obligatoria de Casilda, jamás le dieron una respuesta respecto del “Aprobado” que obtuvo el vehículo en la VTV horas antes de la operación.

Estoy un poco entristecido porque me siento estafado con la Inspección Técnica de Casilda. Con mi esposo cerramos un negocio para trabajar con un utilitario (Peugeot Partner) que tenía una agencia de Casilda y a la cual pedimos toda la documentación y entre esa documentación estaba la VTV. Más allá que todo parecía muy bien, que mejor garantía sobre el vehículo a adquirir que saber que venía de hacer la técnica en ese preciso momento de la entrega. Se efectuó el pago, se hicieron todos los papeles y viajamos a Rufino para realizar la correspondiente transferencia, ya que pertenezco al registro de tal localidad. El volante se movía solo de un lado al otro, muchas veces me lo sacó de las manos y decidimos llevar nuestra recién adquirida unidad al mecánico. Se encontró un gran problema totalmente visible en la cremallera de dirección, de la cual se muestran fotos. El recibo del seguro lo emitimos antes de comprar la camioneta para que el dueño de la agencia pueda hacer la Verificación Técnica. Tengo el boleto de compraventa también, hasta de contado la pagamos. Este Mundo está totalmente corrompido. El dueño de la agencia dice que él no se responsabiliza porque hizo la “Técnica” en Casilda, lo cierto es que gracias a Dios no hubo que lamentar un accidente. Tengo todos los papeles con fechas para comprobar lo que digo. Obviamente podrán decir que hasta ahí todo estaba bien… pero lo cierto es que después de discutir con el dueño de la agencia, aceptó totalmente que hace tiempo la camioneta tenía ese gran problema. Ahora pregunto yo…. ¿Cómo pudo pasar la Técnica en Casilda?, ¿hay personas inoperantes o puede haber coimas. Gracias, al menos que sirva para otras personas. No quiero hacer discordias, pero si quiero que la gente sepa que no son de confianza la verificación.

Carina Daniela de Miguel

DNI: 21.907.518