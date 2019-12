Acusan a obstetra de asesinar a un bebé

Una pareja decidió buscar un hijo, tomaron todas las medidas de precaución posibles para llevar adelante un embarazo sano. Mientras Micaela cursaba el quinto mes de embarazo, algo se complicó y comenzó a tener contracciones. Buscaron ayuda médica en el Hospital de Casilda. Se toparon con un obstetra que decidió por ellos. “A mi hijo me lo arrancaron y me lo entregaron en dos partes”, contó Micaela con su voz entrecortada por el llanto. Su pareja Rafael continuó el diálogo y sentenció con su mirada fija y la frente en alto: “Calcaterra, cómo podes abrazar a tu hijo con las mismas manos que mataste al mío?”.

Conocé la triste historia de esta pareja a la cual le arrebataron la vida de su bebé Máximo, e incluso los quisieron “silenciar” para que su testimonio no trascienda.

No es el primer caso. Seguramente tampoco será el último. Si fuiste víctima de malos tratos por parte de médicos obstetricias, no te calles. Compartí con Rafael y Micaela tu dolor y ayudalos para que no haya más muertes inocentes por negligencia profesional. Esta joven pareja nos deja un desgarrador testimonio.