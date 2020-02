Clausuraron un patio cervecero en Casilda

La Municipalidad de Casilda CLAUSURÓ el nuevo patio cervecero que abrió sin contar con habilitación, ubicado sobre Bv. Ov. Lagos al 1300. La principal infracción a las ordenanzas vigentes recayó en pretender utilizar el predio del Parque Municipal Sarmiento como principal espacio para desarrollar su actividad comercial, sin contar con ningún tipo de autorización; tomándose el atrevimiento de destruir una pared medianera que dividía el local comercial con el Parque Municipal, generando así una vía de acceso desde el comercio hacia el espacio verde del parque, donde se ubicaban una gran cantidad de mesas y bancos de madera dispuestos para los clientes.

Hubo una resolución de no habilitación por no cumplir con las normas establecidas en las ordenanzas vigentes. El lugar no tiene baños para hombres y mujeres, ni baños para personas con discapacidad; también incumplieron con disposiciones de seguridad, entre otros. Indicó un funcionario de la Municipalidad de Casilda que intervino en la clausura.