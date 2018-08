Un niño y un aula víctimas de una maestra violenta

Preocupación en la comunidad educativa del Jardín 207 de barrio Nueva Roma por hechos de violencia dentro del aula. Una docente, de unos 50 años, oriunda de una localidad vecina a Casilda, habría protagonizado el pasado miércoles 1 de agosto un hecho que encendió la atención de un grupo de madres; y del cual a casi una semana no tuvieron respuesta alguna, ni de la Directora, ni de la Supervisora. Las autoridades del Jardín 207 sólo les reiteraron una y otra vez que tengan cuidado que no se haga público, al mismo momento en que les afirmaban que nada podían hacer porque la docente había sido designada por el Ministerio de Educación.

Cual el mundo del revés, al día siguiente cambiaron de aula al niño agredido por la docente. ¿Qué pensará ese pequeño que fue “samarreado” en el aire en brazos de su “señorita” y “tirado” contra su sillita y ahora tiene que dejar a todos sus compañeritos para sumarse a otro curso con más de 20 caritas nuevas, a mitad de año, mientras su “maestra” sigue yendo todos los días al aula que él dejó?…

Cuando los “grandes” no tienen la capacidad para la resolución de problemas, cuando los “grandes” no están a la altura de las circunstancias para aplicar las normas de convivencias, es ahí donde comenzamos a dudar sobre que tan “grandes” son esos “grandes”. Estamos acostumbrados a desarrollarnos en un país donde todo se consigue a dedo, donde los escalones laborales de la vida se ascienden muchas veces por amistad y no por capacidad; y ante el mínimo inconveniente vemos la ausencia total de respuesta y la incapacidad por resolver problemas.

…Pasó que el día miércoles 1 de agosto fui al Jardín tipo 13:45 junto a otra mamá… Y vimos como la “Seño” estaba maltratando a un nene de 5 años… Ella cuando nos vio se quiso “morir”… Después se disculpó y dijo que no sabía lo que le había pasado… Que se le fue de las manos la situación… Contó una de las testigos de ese momento violento dentro del aula.

Son niños, inocentes, pequeños, de tan sólo cinco años… más o menos “revoltosos” pero niños al fin… Niños que sus padres decidieron mandarlos al jardín para que reciban su educación inicial y se topan con una violenta dentro del aula, quizá cansada de la vida, quizá sin valores, quizá desencajada en tiempo y espacio, quizá con problemas, quizás no, aunque lo concreto es que esos niños van al jardín esperando encontrar un lugar donde jugar, donde reír, donde crecer, esos niños tienen sólo 5 años, y para algunas docentes representan una “AMENAZA” a la educación y actúan de manera descontrolada frente a ellos para luego decir “se me fue de las manos” y seguir como si nada hubiese pasado.

Habitualmente nos quejamos del país que “tenemos”, de los Gobernantes que “nos tocaron”, cuestionamos la Justicia, criticamos la corrupción, señalamos con el dedo a los ladrones… ¿Y si pensamos en DISCIPLINA?, con todo lo que esa palabra significa… Una mala Docente seguramente sea ante la sociedad igual que un mal Juez, o un mal Policía, entonces es momento de llamar la cosas por su nombre y que las autoridades actúen sin minimizar los hechos.

La Supervisora de Nivel Inicial Silvia Tassi, aseguró a las madres de la comunidad educativa del Jardín 207, que la situación no va a volver a suceder. Que van a supervisar día por medio la salita y que la Directora debe revisar cada hora el aula. “Por el momento no se la puede sacar porque fue asignada por el Ministerio a este Jardín (207)”, concluyó la Supervisora. “Mientras mi hijo tiene que cambiarse de salita y pagar las consecuencias, quien nos asegura que no vuelva a suceder”, contó otra de las mamás de un nene de salita de 5.

Hoy a las 13:15, durante el ingreso al Jardín, un grupo de madres intentarán mantener otra reunión con las autoridades escolares y plantear nuevamente el desplazamiento de la docente. En caso de no obtener consenso en el pedido se presentarán ante la Justicia a denunciar formalmente el hecho de violencia registrado y brindarán públicamente todos los detalles. Según manifestó una de las mamás afectada por la situación que atraviesan los alumnos del 207.

Hubo una maestra que maltrató a una criatura de 5 años y dos mamás la vieron. La mamá del nene tuvo una reunión con la maestra y la Directora. La Directora le pidió por favor que no se divulgue y la única solución que le dieron es que la maestra iba a empezar un psicólogo, que al nene lo iban a cambiar de sala… y que ya habían pedido el cambio de escuela para el año próximo. Cuando nos enteramos las mamás del grupo nos indignamos porque no puede ser que pase eso. Remarcó otra mamá preocupada por la falta de respuesta de la Directora del Jardín.

Cabe recordar que en el año 2014, la Supervisora de Nivel Inicial Silvia Tassi recibía en las instalaciones del Jardín 207 al Colombiano Lic. Orlando Terré Camacho, en el marco de su visita a Casilda como orador del Simposio Internacional “Potenciar las Inteligencias en el Aula”…