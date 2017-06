La taquillera “Mujer Maravilla” llega a Casilda

Mujer Maravilla

Título original: Wonder Woman

Antes de ser Mujer Maravilla, ella fue Diana, princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible. Habiendo crecido en una apartada isla paradisíaca, cuando un piloto americano se estrella en sus orillas y le advierte de un conflicto masivo que sacude el mundo exterior, Diana abandona su hogar, convencida de que puede detener la amenaza. Luchando junto a los hombres en una guerra para acabar con todas las guerras, Diana descubrirá el alcance de su poder y su verdadero destino.

MUJER MARAVILLA es una aventura épica dirigida por Patty Jenkins (“Monster”, “The killing”) y protagonizada por: Gal Gadot (“Batman vs Superman”, “Fast 5”; “Fast & furious 6”), Chris Pine (“Star trek”), David Thewlis (“The theory of everything”, “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”), Robin Wright (“Forrest Gump”, “House of cards”), Danny Huston (“21 Grams”, “Children of men”), Connie Nielsen (“Gladiator”, “Devil’s advocate”) y Elena Anaya (“Hable con ella”, “Van Helsing”).

Los horarios de MUJER MARAVILLA en 3D Digital en Cine Teatro Libertador de Casilda:

Sábado 10 y Domingo 11 de Junio a las 19:00 horas, hablada en Castellano.

Viernes 9, Sábado 10 y Martes 13 de Junio a las 22:00 horas, hablada en Castellano.

Domingo 11 y Lunes 12 de Junio a las 22:00 horas, Subtitulada.