Insólito: desmantelaron y robaron un galpón completo en Arequito

El insólito hecho ocurrió en zona rural de Arequito, en un campo situado sobre el margen izquierdo de Ruta 92, yendo con sentido Casilda Arequito, a unos 5 km del radio urbano del pueblo. Los delincuentes desmantelaron todo un galpón que se encontraba lindero a una vivienda rural. Sólo quedó en pie el portón de ingreso y algunas de las estructuras portantes del techo; el resto, la totalidad de las chapas desaparecieron del lugar. Según las huellas que pudieron observar los investigadores sobre el camino rural paralelo a las vías y Ruta 92, los delincuentes habrían utilizado un camión de gran porte para el traslado del botín.

Faltaban los laterales y el techo de un galpón de chapa, de unos 40 años, chapas antiguas galvanizadas en perfecto estado. Calculo que el robo lo hicieron en una noche. Me dejaron solo el armazón y los portones nomas. El resto se llevaron todo. La última vez que vimos que estaba el galpón fue el Lunes, y el Martes a la mañana el galpón ya no estaba más.

Se vieron huellas como de camiones que han cargado todo, inclusive rompieron los alambrados y se cruzaron a una casa vecina donde también robaron chapas y otras cosas. El galpón tenía unos 15 metros de frente por 20 de fondo. Se puede ver desde la ruta que solo quedaron los armazones y el portón. Hice la denuncia el mismo martes, ya está todo asentado en la Comisaría de Arequito; porque no es que me llevaron una “pavadita”, me robaron un galpón completo. Por eso quiero alertar a los productores de la zona que tengan cuidado… Si han hecho esto, están dispuestos a mucho más. Me da mucha impotencia, una bronca muy grande, 40 años que estaba hecho el galpón, un galpón firme, lo que menos pensás que te van a llevar un galpón. Contó Inés, propietaria del predio rural, en diálogo con día7.