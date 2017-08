Conocé al candidato casildense sin bajada de línea política

Reschini manifiesta su preocupación por ver desbastada una Provincia como Santa Fe y cuenta cuales serían las formas en que se puede revertir tal situación desde la legislatura, además señala no responder a ningún referente político y ser auténtico en cuanto a sus pensamientos y proyectos a presentar. “A mi nadie me baja linea, no vengo del sector político y por eso celebro la independencia con la que podré legislar en caso de ser elegido por el voto de la gente”, contó Horacio Reschini en diálogo con día7.

