Ex Jueza apresó a “Los Monos” y hoy busca un espacio como Diputada

Tuve una fuerte militancia universitaria en los 80 que fue cuando justamente ingreso a la universidad pública en el año 82 y me marcó de lleno para mirar desde ese punto de partida a la vida de otra forma. Hoy, me lancé convencida que esta convocatoria plural plantea una nueva alternativa y es una nueva forma de repensar el peronismo en la provincia de Santa Fe, comentó la Ex Jueza en declaraciones a la prensa.