Las empresas de colectivos “van y vienen”… y para los usuarios es más de lo mismo

Ahora, con todas estas idas y vueltas de empresas de micros, como siempre, los perjudicados terminamos siendo los usuarios. Desde que la Empresa Los Ranqueles (que hasta hace unos días te dejaba etiquetarla y permitía dejar mensajes en su muro de facebook, cosa que repentinamente modificó) comenzó a cubrir unos cuantos horarios de Monticas, la gente que sube en los pueblos intermedios quedó a la buena de Dios.

Los coches salen completos de Rosario y uno se tiene que quedar esperando en la parada de Pérez, Zavalla o Pujato, rezando para que en algún momento pase algún coche con un lugar para que lo suban… y si no sucede… y bueno, que cada uno se las arregle como puede. ¿Y si no tiene otra alternativa?…

Ante esta situación intenté comprar por adelantado mi pasaje de Pérez a Casilda, con el coche que sale 16:30 de Rosario y pasa, teóricamente, a las 16:53 por Pérez, en la práctica pasa entre las 17:10 y 17:20 (coche que uso desde hace 17 años), pero no quisieron vendérmelo. Me respondieron que no pueden vender pasajes que no tengan como origen del viaje la ciudad de Casilda. Entonces les dije ¿si podía sacarlo en la ventanilla de Rosario?, a lo que me respondieron que no… que no se venden pasajes con origen en los pueblos intermedios…

Quise saber qué solución podían brindarme dado que yo necesito ir a trabajar. Y me respondieron que ninguna, que a mucha gente le pasa lo mismo, y que ellos no tienen coches para poner refuerzos. Si sale completo de Rosario, no levanta pasajeros en los pueblos intermedios.

Ahora bien, siendo extremadamente paciente y comprensiva, y con la mejor disposición mental, me pregunto: ¿tan complicado puede ser vender un pasaje por adelantado para que la gente que viaja diariamente se pueda asegurar que va a poder volver a su casa?… Supongo que no tienen un sistema informático en red para hacerlo, pero con un poco de buena predisposición se podría salvar la situación, no se necesita demasiada logística para eso!

Sinceramente escapa a mi comprensión que estén masticando más de lo que puedan morder y que, así y todo, mientras luchan por ganarse de forma definitiva algunos de esos horarios que quedaron vacantes, no pongan un poco de buena voluntad para resolver los inconvenientes a medida que van surgiendo. No lo puedo entender. ¿Todavía no entendieron que su función es prestar un servicio a la comunidad, y no poner reglas inflexibles que, en lugar de beneficiar, perjudica a los usuarios?.

Quiero agradecer profundamente al Sr. Intendente de la Ciudad de Casilda, Lic. Juan José Sarasola, a quien este martes me encontré en la terminal de ómnibus, en medio de mi impotencia, y se acercó a preguntarme cuál era mi problema. Y se interesó. Y me preguntó desde cuando sucedía, a cuánta gente perjudicaba, etc, etc. Realmente se interesó. Gracias!!! Es muy reconfortante que alguien en funciones de un cargo político tan importante se interese, real y sinceramente, por la problemática de la gente. Un ejemplo!! Y aclaro, por las dudas, que no me conoce, no lo conozco más que de nombre, no tenemos amigos en común… nada de nada… Su interés fue genuino y sincero, y me aseguró que iba a seguir el tema con la secretaría de transporte.

Yo, por lo pronto, seguiré prendiendo velas a la vera de la ruta, esperando que pase algún coche de Los Ranqueles con un asiento vacío para que pueda llegar cada día a mi casa al salir de mi trabajo…