Apedrearon y degollaron a una potranca para arrancarle sus cuartos traseros

El cruel acto no cabe en el razonamiento de ningún ser pensante, ocurrió en Casilda, en la otra Casilda que no nos muestran, esa Casilda que no vemos o que no queremos ver. Tiros, corridas, disputas entre bandas por ganar territorio, familias y niños que para llegar a sus casas tienen que esquivar las balas de cada atardecer… la prevención no existe, la Policía Montada fue otro cuento más y la Comunitaria ya casi ni patrulla el gran Nueva Roma. Un barrio que podría ser ciudad si se lo propone, con más de 15.000 habitantes, esclavos de un sistema que muy pocas veces les brinda soluciones. Hoy Nueva Roma se muestra cansada frente a hechos como éste, de marcada violencia, donde sus habitantes sólo perciben el desamparo bajo el cual cada noche deben conciliar el sueño para enfrentar una nueva jornada al día siguiente, desprotegidos de todo, donde lo único que avanza a paso firme es la droga.

Ramón Medina tenía su potranca llamada Nefertari, de apenas seis meses, que sacaba a pastar por los extremos de la ciudad, ya sobre los límites rurales, cómo lo hacía habitualmente, con la diferencia que esta vez al ir en busca de ella no la encontró, comenzaron a buscarla con su familia, vecinos y amigos por distintos lugares del barrio, pensando que quizá se había desatado y escapado. Pasaban las horas y no había rastros de la potranca hasta que uno de los tantos caminos olvidados por la Policía en sus rondas de patrullaje, los condujo al peor escenario… Primero vieron la soga, con la que ataban a su animal, tirada a un costado del abandonado camino de tierra sobre lo que sería la continuación de Bv. América entre Formosa y Alberdi, y a los pocos metros tras levantar la vista se encontraron con la potranquita asesinada y con sus patas traseras arrancadas. Había signos en el lugar que indicaban que primeramente fue apedreada y luego degollada para finalmente concluir con el mutilamiento de los cuartos traseros del animal. El lugar distaba unas 15 cuadras de donde Ramón la había dejado pastando en la mañana del martes.

Respecto del nombre, Nefertari, Ramón nos hizo referencia que le colocó ese nombre por la Reina Egipcia de la dinastía XIX Nefertari Meryetmut; muy bella por cierto y tal consideraba Ramón la belleza de su animal que decidió ponerle Nefertari.

Con un inmenso dolor y como si me quitaran la vida de un hijo… Así me siento al encontrar a mi potranca que tanto esperé, de esta manera. No sé que escribir, así te encontré Nefer… Escribió Ramón Medina en su cuenta de Facebook.

Salvajismo extremo, desamparo total, dolor para esa familia que tenía a la potranca como si fuera un hijo para ellos. El dolor invade y la falta de respuestas también. Encontrarse con ese panorama cuando el día anterior el Ministro de Seguridad Pullaro anunciaba por radio… “Este es un plan de Seguridad que avanza en la provincia de Santa Fe con diferentes áreas: la profundización de la tecnología para la aplicación de la eficiencia en la Seguridad Pública; la formación permanente de la carrera policial; y el equipamiento de cada una de las unidades regionales y cada una de las policías especiales”, es indignante para todos.