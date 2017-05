Bastarán pocos milímetros de lluvia para que la gente quede nuevamente desamparada

La Picasa, laguna compartida por Santa Fe, Córdoba y Bs. As. y la laguna de Melincué, tienen en jaque a Aaron Castellanos y a la misma ciudad de Melincué. Bastarán unos pocos milímetros de lluvia o un poco de viento para que la gente de a píe quede otra vez desamparada. Algunos serán peronistas, otros socialistas, otros radicales, pero todos al final son personas, ciudadanos argentinos, eso sí, personas sin cargos públicos. Si los tuvieran, ya se hubieran ido, armado su historia en otra parte, a salvo de catástrofes naturales.

Años, décadas, viendo que el nivel del agua subía ¿Y qué hicieron?… Lo de siempre, esperar, posponer, distraer. Mientras tanto los recursos se gastan en sus campañas políticas, acrecientan sus patrimonios hasta la obscenidad, piden créditos y más créditos, nos asfixian con tarifazos e impuestos ¿Para qué?. Para que ante una emergencia el PUEBLO asista al PUEBLO. Ni siquiera crean un fondo de emergencias con algo de lo que se llevan. Total, JUAN PUEBLO ayuda.

Son demasiados caraduras para mi gusto. Lloverá otra vez sobre nuestra zona, entre el viernes 12 y el sábado 13, tal vez el cielo ayude y sea poca la lluvia, tan poca que seguramente no les ablandará el corazón. Ya sé que ni siquiera dejaran de gastar en publicidad por TV, pagando fortunas, para posicionarse en sus miserables puestos, que no tendrán un solo gesto de solidaridad con la gente, que de sus “dietas” no tocarán un centavo para donar un kilo de yerba, ya lo sé, pero sigo siendo crédulo. Tal vez me sorprendan y por una vez en lugar de prometer, hagan algo.

Lástima que nuevamente, sus imprevisiones, nos cuestan demasiado, a algunos, quizás toda una vida de sacrificios. Que sencillo es para los que parasitan del Estado, todos los meses, palparse los bolsillos y sentirlos llenos. Viene mucho frío en la segunda quincena de mayo, a la gente, a la buena gente, les pido, sigamos siendo solidarios, habrá muchos a los que una frazada les vendrá muy bien.

Oscar Monjelat, Director Grupo Caza Tormentas del Sur.