Le robaron sus equipos de trabajo →

En la madrugada de este jueves un particular robo ocurrió en barrio Nueva Roma. Un joven, el cual se dedica al alquiler de sistemas de sonido e iluminación para eventos sociales, dejó estacionado su utilitario Fiat Ducato cargado con equipos frente a su casa y tras ir en busca del mismo en horas tempranas de la mañana de este jueves, notó que la cerradura de la puerta estaba forzada. Al revisar en su interior advirtió que delincuentes le habían robado dos costosos cabezales de iluminación robotizados, una consola de audio Pionner, varios cables y una caja de herramientas. Estima el valor de lo robado en unos 50.000 pesos.

Esta madrugada me robaron en la puerta de mi casa. Me sacaron de arriba de la chata mis principales herramientas de trabajo que me costaron muchísimo sacrificio poder comprar. Un controlador de sonido Pioneer SX2, dos cabezales de iluminación de 36 x 3w y una valija de herramientas. Si a alguien le ofrecen estas cosas por favor no comprarlas o avisarme. Si alguien sabe quién las puede tener, por favor avisar, hay recompensa!!! Muchas gracias. Por favor compartir. Escribió Lautaro Montenovo en su muro de Facebook.