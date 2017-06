¿Y ahora?… El “amarillito” también reventó cubierta

Un gran pánico vivieron los pasajeros del servicio de transporte público de la empresa UTE 33/9, en el micro interno número 24 dominio NCT900, cuando faltaban pocos kilómetros para arribar a Casilda. El coche había salido esta mañana de Rosario con destino final Casilda y aproximadamente a las 11:20 horas, unos mil metros después de haber cruzado la Estación de Peaje Pujato sobre Ruta 33, se produce el reventón del neumático trasero derecho.

Sentimos un estallido fuertísimo, enseguida nos dimos cuenta que se había reventado un neumático y veíamos como al chofer se la hacía difícil poder llevar el micro derecho mientras intentaba poder detenerlo. Fueron segundos en los que muchas cosas se vinieron a mi mente, el choque de Monticas, las muertes, los accidentados, la falta de control… eran segundos que no pasaban jamás… hasta que de a poco fue llevando el colectivo hacia la banquina y ahí se detuvo y pudimos estar más tranquilos. El chofer no hizo mención a nada sobre el hecho, sólo dijo “bajen que los va a llevar el coche que viene detrás”… Relató una de las pasajeras del 33/9 en diálogo con día7.

Los pasajeros permanecieron en las banquinas durante unos 45 minutos, algunos pudieron llegar antes a destino ya que tuvieron la chance que un familiar los fuera a buscar, otros debieron esperar la próxima unidad… con bronca, con incertidumbre y con la impotencia de seguir pensando que no se trata de “casualidad”, que no fue el “destino”, sino la inoperancia e irresponsabilidad de todo un sistema que funciona en Santa Fe bajo el título de “Subsecretaria de Transporte”… Tantas muertes en vano, fue sólo suerte el hecho que la cubierta era la trasera. No existen las verificaciones técnicas a consciencia, no hay inspectores comprometidos con la vida de los pasajeros, son meros “firmadores” de planillas e incluso con órdenes estrictas de la Provincia de a quién controlar y a quién dejar pasar por alto… y murieron 15 personas, y otras tantas han quedado marcadas para siempre, paralíticas e incluso con muerte cerebral, sin embargo para los “poderosos” que dicen llevar adelante una provincia pareciera que el siniestro de Monticas nunca existió… todo sigue igual, o mejor dicho… peor.

Días atrás otro micro de esta misma empresa reventó también su neumático trasero derecho mientras hacía el trayecto Rosario Zavalla… (ver Foto). Cabe recordar que esta empresa 33/9 surgió para reemplazar a Monticas luego del siniestro vial… Donde aseguraban contar con las unidades en condiciones. Promesas incumplidas de la incorporación de 50 micros 0km, fueron sólo 3 para calmar a la gente, y así viajar en transporte público sigue siendo una ruleta rusa.

¿Llegará el día que los responsables políticos de tomarles el pelo a la gente tengan que repetir la historia del ex presidente De La Rúa?