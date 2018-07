“Noches descontroladas” y vecinos cansados de la inacción

Hace 45 años que vivo acá en la misma esquina, Dante Alighieri y San Lorenzo de Casilda, y creo me conoce toda la ciudad. Después de haber llamado varias veces a la Guardia Urbana y al 911, siempre era el mismo tema. La música fuerte, gritos, roturas de vidrio, desorden, descontrol… y uno a veces se cansa. Este domingo a las 02:00 de la mañana llamé a la GUM, a las 2:30 llamé a la Policía y a las 4:00 de nuevo a la GUM, vinieron, charlamos… hasta que fui a tratar de hablar con la gente del comercio al lado del boliche y me pegaron una trompada por la espalda, no le alcancé a decir ni “A” al Sr. Voy a presentar una nota a la Municipalidad exigiendo pongan policías en las esquinas como estaban antes. Contó Tristán Gaído en diálogo con día7, luego del problema ocurrido en la madrugada de este domingo cuando reclamaba orden en su barrio para poder dormir.

Para finalizar Gaído hizo hincapié en la seguridad, en esa Policía que si bien los boliches pagan muchas veces está ausente sin aviso… Esa Policía invisible que los vecinos no ven aunque a los bolicheros les cobran entre 8 y 10 servicios por madrugada. “A lo mejor hago un montón de macanas yo en mi ciudad, y cuando hago cagadas a veces las pago… Y las estoy pagando. Ahora que respeten, porque si yo dejo vivir, quiero que me dejen vivir. Y yo quiero una ciudad con movimiento, porque cuando los boliches no están en el centro de la ciudad la ciudad no anda, un boliche dentro de la ciudad siempre es necesario, pero quiero que el municipio nos garantice SEGURIDAD. Yo les pido por favor a la Municipalidad SEGURIDAD, no les pido otra cosa, que hagan las cosas como las tienen que hacer, nada raro ni nada complicado”. Concluyó Tristán.