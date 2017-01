Incendio de pastizales en barrio Granaderos de Casilda

En la tarde de este miércoles un pequeño foco de fuego se desató sobre un sector de pastizales cercano al cause del Canal Candelaria entre calles Roca y Casado, al arribo de los Bomberos el foco fue rápidamente controlado y extinguido con una línea de alta presión.

Párrafo aparte merece el punto de la gran altura de los yuyos sobre todo el margen superior lindero al curso de agua. Al igual que lo ocurrido en el llamado “Paseo del Inmigrante”, sobre calles Rioja y Catamarca desde Sarmiento a Moreno, acá también es notable el abandono en referencia a las tareas de parquización y desmalezado. Si bien estamos hablando de pastizales cercanos al cause del Canal Candelaria, no se debe olvidar que dicho canal atraviesa plena zona urbana y por lo tanto no está ajeno a la “civilización”, que se encuentra a escasos metros de tan impenetrable e impresentable yuyal comprendido también a lo largo del arroyo que bordea calles Catamarca y La Rioja, desde 9 de Julio hasta Bv. Ov. Lagos.

Algunas ciudades de Córdoba, tienen sus cursos de agua canalizados por el centro de la ciudad, atravesándolas de punta a punta, aunque con un aspecto totalmente distinto al de nuestro por hoy desagradable “zanjón”, como muchos lo denominan. Pese a los yuyos, igualmente sigue teniendo su parte de encanto natural y hasta podían verse en la tarde de este miércoles algunas personas mayores con sus reposeras, en algunas partes donde el abandono aún no había llegado en forma completa y entonces disfrutaban de la tranquilidad que les regalaban los árboles, pájaros y el propio sonido del agua al correr entre las cubiertas y heladeras viejas sepultadas en el fondo del canal.