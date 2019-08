Escándalo electoral en Los Molinos

Más de un centenar de personas no votaron durante las elecciones nacionales de este domingo, en la vecina localidad de Los Molinos, al encontrarse con la faltante de boletas de Mauricio Macri, en dos mesas de las tres existentes en la escuela secundaria del pueblo donde se votaba. En Los Molinos, CAMBIEMOS no tenía fiscales; tras el reclamo y malestar de los ciudadanos, la Policía argumentaba que la queja debían hacerla a Gendarmería y Gendarmería a su vez expresaba no tener poder sobre el Presidente de Mesa, y les aconsejaban «Votar en Blanco»…

Acabo de votar en Los Molinos, Provincia de Santa Fe, el Oficialismo no tenía Fiscales; desaparecieron las boletas de CAMBIEMOS, los Presidentes de Mesa sugerían VOTAR en BLANCO. Muchos ciudadanos se retiraron sin votar, nadie se hizo responsable. La autoridad policial sugería reclamar a Gendarmería, estos decían que no tienen poder sobre los Presidentes de Mesa. Así nos va. No sabemos vivir en democracia. Compartío en su muro de Facebook Juan José Piatti, uno de los tantos vecinos que no encontraron respuestas de lo ocurrido.

Otros de los posteos en las redes expresaba: «Este País no se levanta más, esta vez no fue plata, esta vez se robaron las boletas…» Jesii Espino en Facebook.