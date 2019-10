Robaron Pick Up a un albañil y lo dejaron sin medio de movilidad

Otra vez Casilda como escenario para el robo de vehículos, y con la particularidad que nuevamente se trató de un rodado de los 90. Anoche, un matrimonio joven de la vecina localidad de Sanford se encontraba en Casilda realizando compras. Dejaron estacionada su pick up Peugeot 504, modelo 93, diesel, sobre Lisandro de la Torre esquina Washington alrededor de las 20:30 horas y caminaron junto a su hijo hacia calle Buenos Aires, luego pasaron por una heladería cercana e incluso refirieron que se acercaron a dejar unos paquetes y bolsos al rodado y que este aun estaba, aclara la pareja que el vehículo fue correctamente cerrado con llave; y continuó estacionado en el mismo lugar mientras se dispusieron a caminar unas cuadras más por el cantero central de Lisandro de la Torre hasta llegar al «Bar del Pueblo», donde se quedaron compartiendo un momento en familia. Entrada ya la medianoche volvieron caminando hacia donde habían dejado estacionada su pick up y esta ya no estaba.

Con mi nene nos largamos a llorar de la bronca que te da llegar y ver que no estaba más tu vehículo, mi marido al ver que no estaba la chata llamó al comando e hizo la denuncia. Ahora habrá que ver si las cámaras registraron algo. No entendemos cómo lo hicieron, mi marido tenía la llave. La chata se usaba para trabajar y es el único vehículo que teníamos. Contó la esposa de José Cassini, sobre el hecho ocurrido en la noche del Jueves en Casilda.

La víctima inmediatamente se comunicó con la Policía, quienes se acercaron al lugar para entrevistarse con ellos. La familia quedó a pie y sin su pick up, que habían comprado hacia poco tiempo y era el único medio de movilidad con el que contaban. José Cassini, de profesión Albañil, solicita la colaboración de todos para cualquier información o dato que pudiesen aportar sobre su pick Peugeot 504 color blanca, dominio VZS 118, que incluso tenía como particularidad la puerta y guardabarros de ambos lados en color oscuro y una calcomanía circular reflectiva con el número 110 sobre el portón trasero.

Cualquier información aportarla al: 3464 569167 (José Cassini) Sanford