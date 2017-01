Las luces se apagan…

Vecinos de Plaza Colón, en barrio Nueva Roma, nos comparten en nuestra sección Correo de Lectores esta foto de la plaza de su barrio en penumbras. Preocupados por el terreno que está ganando la droga no sólo en dicho barrio sino en toda la ciudad de Casilda, creen que al menos manteniendo los espacios públicos bien iluminados podrían evitarse situaciones de consumo de drogas en lugares públicos, como así también evitar hechos de robo y violencia.

Plaza Colón fue otras de las obras anunciadas años atrás como un mega proyecto de arquitectura, parecía que iba a marcar un hito en la vanguardia constructiva, como antecedente el equipo de trabajo del Municipio durante la gestión justicialista contó con la remodelación de Plaza San Martín, lugar que le dio un giro emblemático al barrio Centro. Muchos pensábamos que Plaza Colón, no iba a ser ajena a esas líneas e ideas de trabajo… Sin embargo, como decía Tusam “Puede Fallar”, algo salió mal… el dinero no alcanzó para lo proyectado o el proyecto no fue tan ambicioso con el de la emblemática Plaza céntrica…

La realidad es que no sólo debieron estar los vecinos sin espacio verde durante decenas de meses en que duró la remodelación, sino que una vez finalizada la desilusión fue grande al comparar Plaza Colón con Plaza San Martín.

Nos llenaron de cemento, destruyeron la plaza para crear un gigantesco playón de hormigón. En verano es insoportable, no hay sombra, y de noche se convirtió en la Plaza Fantasma, casi sin iluminación. Relataba resignado unos de los vecinos linderos a Plaza Colón.