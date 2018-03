Mujer apoya aborto y sostiene “vida también tienen las semillas”…

El feminismo no es la lucha contra los varones sino que es contra el machismo, contra esa ideología y contra el patriarcado que le impone también a los hombres una serie de condiciones para ser más macho… Comentó Greta Roquero en diálogo con día7 y continúo: Apoyo la definición que tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y me pego a la campaña por el derecho a decidir, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal seguro y gratuito en hospitales para no morir. En realidad es un embrión (el bebé), vida también tienen las semillas, el tema es que somos las mujeres las que damos nuestro cuerpo para esa gestación, para que sea viable. Si vos no llevas adelante ese embarazado, no hay una persona viva, las personas en nuestra concepción es cuando nace… concluyó la joven militante social sobre los derechos de la mujer.