Inseguridad en Casilda… las cosas por su nombre…

Desde hace algunos meses atrás la ciudad de Casilda recibía con entusiasmo a la flamante Jefa de la U.R. IV, apostando a su género y creyendo en su palabra, muchos vecinos sintieron un respiro en materia de seguridad. Apostando a un cambio, creyendo en las promesas, dándole un crédito de confianza; ante tantos nombres que pasaron por el sillón de Jefatura sin importarles más nada que su bienestar personal y de cuánto era la recaudación mensual, la figura de esta persona como la primer Jefa mujer en la historia de la Unidad Regional IV de Policía había caído bien en la sociedad… Sin embargo cuando el tiempo pasa y las palabras no se respaldan con hechos, todo intento por mostrar lo que no es, tarde o temprano se desploma y se caen las caretas.

Por inoperancia o por complicidad, sea cuál sea el origen del problema, el vecino no tiene la culpa. La Justicia tampoco. La inseguridad no se combate en un tribunal, allí se castiga, el verdadero combate de la inseguridad se da con la prevención del delito, con políticas claras y concretas, con personal policial abocado al patrullaje de la ciudad las 24 horas del día, los 365 días del año, con policías que puedan demostrar su vocación. A la inseguridad no se la puede combatir nunca mientras se guarden más de 8 móviles en el patio de Jefatura para ahorrar combustible que la Provincia aporta y los responsables de administrarlo a nivel Jefatura lo «dibujan” para transformarlo en “premios económicos personales”. A la delincuencia hay que combatirla con posturas de trabajo firmes desde las fuerzas de seguridad. La policía debe brindar seguridad, y la Justicia el castigo una vez cometido el delito.

Este Martes por la noche ocurrió un hecho de robo en barrio Alberdi, sobre calle Pedernera al 3300, donde el titular de la vivienda se había ausentado y al regresar notó un gran desorden y la faltante de varios objetos de valor. Dio aviso al 911, los móviles de la Policía de la U.R. IV se llegaron hasta el lugar, observaron, dialogaron con la víctima y olvidaron lo esencial… Poner en conocimiento al Fiscal en turno del hecho sucedido, del supuesto testimonio de la víctima, de su declaración donde referiría conocer a los autores, etc. De haber actuado como corresponde, notificando en tiempo y forma al Fiscal en turno, ya sea el propio personal del Comando o desde la Comisaría 1º de la U.R. IV, Fiscalía hubiera podido tomar conocimiento y ordenado a la PDI la intervención del hecho y librado, en caso de considerarlo, las órdenes de allanamiento correspondiente. Nunca se enteraron hasta hoy, 24 horas después, donde si bien ya se abocaron a las tareas de investigación, no es lo mismo que poder hacerlo desde un primer momento.

En la sede de Fiscalía Casilda, a diario se llevan a cabo audiencias imputativas por hechos delictivos; ya sea robo, amenazas, abusos sexuales; incontables son ya las causas que siguen a Juicio con los imputados detenidos, en prisión preventiva, que muchas veces se confunde ese plazo creyendo que es la condena efectiva y desconociendo que sólo es un período en el cual la Justicia sigue reuniendo pruebas y avanzando en la investigación penal preparatoria, incluso muchas veces más allá del número de días que se indique en la audiencia, luego se realizan prórrogas y más prórrogas en caso que reste todavía tiempo para trabajar con más detalles la causa previa al Juicio condenatorio final. Aunque a veces… es más fácil repetir desde el desconocimiento que los Fiscales y Jueces no hacen nada, que son culpables de la inseguridad, que no trabajan, etc, sin siquiera haberse llegado al menos una vez a presenciar una audiencia, que son públicas y abiertas, para luego poder opinar con fundamento. Es más fácil no querer ver y dejarnos llevar por cualquier mala intención de algún pseudo poder, que intentar pensar como realmente son las cosas.

La inseguridad se resuelve en las calles, está en manos de la Policía poder darnos la seguridad que como vecinos merecemos.