Rápidos y Furiosos 8 en Casilda

Rápidos y Furiosos 8

Título original: The Fate of the Furious

Justo cuando Dom y Letty celebran su luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equipo se ha desintegrado en busca de una vida común y corriente; una misteriosa mujer (Charlize Theron) intentará seducir a Dom para convencerlo de regresar a la vida criminal que tanto lo acecha, traicionando a quienes lo rodean y enfrentándose a retos nunca antes vistos. Desde la costa cubana pasando por las calles de Nueva York y hasta el helado Ártico, el equipo deberá cruzar el mundo para detener a una anarquista y evitar un desastre mundial trayendo de vuelta a casa al hombre que los convirtió en una familia.

En Rápidos y Furiosos 8, acompañan a Vin Diesel: Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ¨Ludacris¨ Bridges, Natalie Emmanuel, Elsa Pataky y Kurt Russell. Junto con Theron, se unen por primera vez a la saga la también ganadora al Oscar Helen Mirren y Scott Eastwood. La cinta está dirigida por F. Gary Gray (La estafa maestra) y producida por Neal H. Moritz, Michael Fottrell y Vin Diesel.

Los horarios de Rápidos y Furiosos 8 en 3D Digital en Cine Teatro Libertador de Casilda:

Jueves 13, Viernes 14, Sábado 15, Domingo 16, Lunes 17 y Martes 18 a las 19:00 horas, hablada en Castellano.

Jueves 13, Viernes 14, Sábado 15 y Martes 18 a las 22:00 horas, hablada en Castellano.

Domingo 16 y Lunes 17 a las 22:00 horas, Subtitulada.