Otro vuelco sobre la cuestionada curva de Ruta S26

Algo tan simple como haber respetado un proyecto de traza original de la Ruta Casilda Carcarañá, hubiera permitido salvar muchas vidas. Afortunadamente, en principio, las personas accidentadas en la mañana de este sábado sólo presentarían lesiones leves, aunque no todos a lo largo de los años corrieron la misma suerte. Hubo jóvenes, ancianos, niños, automovilistas, motociclistas, que perdieron la vida por un capricho del hombre, o de algún mal llamado “funcionario político”, cuya definición de “funcionario”, se supone debería provenir de ser útil al pueblo, aunque muchas veces se suele reducir tal definición a su pequeño entorno pasando a ser el político de turno funcionario de sí mismo y para consigo mismo, favoreciendo sólo intereses personales sin dimensionar el hecho de estar ocupando tal lugar porque la mayoría lo eligió con el voto.

Hoy, a las 7:30 de la mañana la sirena de Bomberos nuevamente puso en pánico a la población. Muchos recién se levantaban y empezaban las primeras conjeturas en sus mentes. “será otra vez sobre la ruta a Carcarañá…” y esas conjeturas no estaban desacertadas. Un automóvil Ford Focus literalmente “siguió de largo”, o no alcanzó a doblar producto de la traza excesivamente cerrada de la curva, casi sin señalización y muy peligrosa para quien no conoce la zona.

El rodado finalizó volcado, con sus ruedas hacia arriba y dentro de una banquina con bastante agua producto de las últimas lluvias aunque con la ventaja que sus ocupantes pudieron ser rápidamente rescatados por el personal del SIES junto a la Policía, antes de la llegada de Bomberos, y tras la revisación de los paramédicos no presentarían mayores lesiones.

El conductor, Rodolfo P. de 46 años, domiciliado en calle Avellaneda de la ciudad de América, Bs. AS. y su acompañante, Esteban S. de 42, fueron trasladados por la emergencia médica para un mejor control producto de la mecánica del accidente aunque según informó el Sub Jefe de Bomberos Voluntarios, Antonio Musmanno, en principio sólo presentarían lesiones leves.

El Focus, terminación de dominio 812, fue puesto en su posición normal por personal de Bomberos para luego poder ser desplazado por una grúa. La ruta permaneció abierta al tránsito ya que el vehículo se encontraba sobre la banquina de mano derecha, viajando en sentido Casilda Carcaraña, y no obstaculizaba la cinta asfáltica. Al momento del vuelco las condiciones climáticas eran óptimas, la ruta estaba seca y la visibilidad era buena.

Sería oportuno para los políticos de turno rever los “errores” de gestiones anteriores que tantas vidas ya se cobraron, y dejar de lamentar en un futuro más muertes. Ya sea con un proyecto de modificación de traza que permita volver al planteo original que lo era con una curva mucho menos agresiva al manejo, o señalizando de tal manera que resulte útil hasta incluso para quien nunca pasó por el lugar y pueda ser advertido a tiempo sobre la CURVA PELIGROSA.