Madrugada de descontrol y multas severas en Casilda

La Municipalidad de Casilda dispuso se aplique una severa multa a una joven de 25 años por incumplimiento del distanciamiento social, preventivo y obligatorio; al permitir en su domicilio una reunión de más de 25 personas, entre ellos menores de edad, hombres y mujeres, que desde las 3:00 de la madrugada de este domingo se dieron cita en una vivienda de barrio Alberdi, sobre calle Pedernera, para continuar con la movida nocturna que habían iniciado en la noche del sábado en un bar céntrico de la ciudad. Así, luego del horario de cierre del bar, se dirigieron al domicilio de esta joven de barrio Alberdi para continuar con el encuentro en el que el Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana expresó: «había alcohol, música, no se respetaba el distanciamiento social, estaban fuera del horario permitido para reuniones afectivas y además casi triplicaban el número máximo de personas que establece el decreto vigente. Vamos a ser muy duros, necesitamos tomen conciencia, la multa tendrá un altísimo valor; no es con fines recaudatorios, sino que apuntamos a que no se repitan tales situaciones ya que está comprobado que en esos ámbitos es dónde el virus puede propagarse más rápidamente y generar una situación a la que no nos gustaría llegar».

La intervención policial comenzó a raíz del llamado de vecinos a la guardia de Cámaras de Seguridad de la municipalidad (428248) alertando sobre el descontrol en barrio Alberdi, de Casilda, con música fuerte, una gran cantidad de vehículos estacionados en la cuadra, gritos, risas, etc, pasadas las 3:00 de la mañana de este domingo. Desde tal oficina dieron aviso al 911, donde incluso también habían ya ingresado reclamos similares, haciéndose presentes en el lugar los móviles policiales y dando aviso al Secretario de Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Casilda, Marcelo Cavallieri, quien también concurrió al lugar. Luego de una hora y media, en la que hubo diálogo, de a momentos en buenos términos, de a momentos situaciones tensas por parte de los 25 jóvenes que no querían cesar su actitud de incumplimiento de las medidas vigentes, lograron se termine el encuentro y cada uno se retire del lugar. La Municipalidad labró el acta de infracción correspondiente, por el incumplimiento de las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, y anticipó que la multa será muy severa; y en caso que la joven no responda serán sus padres los responsables de cumplir con la sanción.