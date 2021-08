Este fin de semana largo elige tu equipo en el Libertador

Compartir en:

Este fin de semana largo disfruta del Día del Niño en Cine Teatro Libertador de Casilda con tres películas espectaculares: una aventura epica de LeBron James junto a Bugs Bunny en “Space Jam: Una Nueva Era”, toma el control de un videojuego junto a Ryan Reynolds en “Free Guy” y del escritor y director James Gunn disfruta de la aventura de superhéroes DC en “El Escuadrón Suicida».





Space Jam: Una Nueva Era

Titulo original: Space jam: a new legacy

Género: Comedia, Familia, Aventura, Fantasía, Ciencia Ficción

¡Bienvenido al partido del siglo! El campeón de la NBA e ícono mundial LeBron James se embarca en una aventura épica junto a Bugs Bunny con el evento animado / de acción en vivo «Space Jam: Una Nueva Era”, del director Malcolm D. Lee y un equipo de cine innovador que incluye a Ryan Coogler y Maverick Carter. Este viaje de transformación es una combinación maníaca de dos mundos que revela hasta dónde llegarán algunos padres para conectarse con sus hijos.

James protagoniza junto al nominado al Oscar Don Cheadle (las películas de «Los Vengadores», «Hotel Rwanda»), Khris Davis («Judas y el Mesías Negro», la serie de televisión «Atlanta»), Sonequa Martin-Green (la serie de televisión «The Walking Dead», » Star Trek: Discovery ”), el nuevo talento Cedric Joe, Jeff Bergman (“ Looney Tunes Cartoons ”) y Eric Bauza (“ Looney Tunes Cartoons ”).

Malcolm D. Lee (“Viaje de Chicas”, “Night School”) dirige a partir de un guión de Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler y Terence Nance.

Duración: 115 minutos.

Apta para todo público.

Sábado 10, Domingo 15 y Lunes 16 de Agosto.

A las 16:00 horas .

Hablada en Castellano .

Todas las funciones en 2D Digital .





Free Guy: Tomando El Control

Titulo original: Free Guy

Género: Comedia, Aventura

En “Free Guy: Tomando El Control”, una comedia épica de aventuras de Twentieth Century Studios, un cajero de banco descubre que, en realidad, es un jugador secundario de un videojuego de mundo abierto, y decide transformarse en el héroe de su propia historia: una escrita por él mismo. Ahora, en un mundo donde no existen los límites, está decidido a ser el hombre que salve su mundo a su manera antes de que sea demasiado tarde.

Protagonizada por Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar y Taika Waititi, “Free Guy: Tomando El Control” está dirigida por Shawn Levy a partir de un guion de Matt Lieberman y Zak Penn, y una historia del propio Lieberman.

Duración: 115 minutos.

Apta para mayores de 13 años.

Viernes 13, Sábado 14, Domingo 15, Lunes 16 y Martes 17 de Agosto.

A las 19:00 horas .

Hablada en Castellano .

Todas las funciones en 2D Digital .





El Escuadrón Suicida

Titulo original: The Suicide Squad

Género: Acción, Aventuras , Fantasía, Crimen

Del escritor y director James Gunn llega la aventura de acción de superhéroes de Warner Bros. Pictures “El Escuadrón Suicida», que presenta una colección de los delincuentes más degenerados de DC.

Bienvenido al infierno, también conocido como Belle Reve, la prisión con la tasa de mortalidad más alta en los EE. UU. Donde se guardan los peores supervillanos y donde harán cualquier cosa para escapar, incluso unirse al grupo de trabajo súper secreto y súper sombrío Task Force X. ¿Cuál es la tarea de vida o muerte del día? Reunir a una colección de estafadores, incluidos Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin y la psicópata favorita de todos, Harley Quinn. Luego, llenarlos de armas y déjalos caer (literalmente) en la remota isla de Corto Maltese, infundida por enemigos. Caminando a través de una jungla repleta de adversarios militantes y fuerzas guerrilleras a cada paso, el Escuadrón está en una misión de búsqueda y destrucción con solo el Coronel Rick Flag en el suelo para hacerlos comportarse en cada movimiento. Y como siempre, un movimiento en falso y están muertos (ya sea a manos de sus oponentes, un compañero de equipo o la propia Waller). Si alguien está haciendo apuestas, las probabilidades están en su contra.

La película está protagonizada por Margot Robbie (“Aves de Presa», «Bombshell»), Idris Elba («Avengers: Infinity War»), John Cena (la próxima serie de HBO Max «Peacemaker», «Bumblebee»), Joel Kinnaman (“Escuadrón Suicida»), Jai Courtney (la franquicia» Divergente «), Peter Capaldi (» Guerra Mundial Z «,» Doctor Who «de la BBC), David Dastmalchian (próximamente «Dune «,» Ant-Man y la Avispa»), Daniela Melchior ( “Parque Mayer”), Michael Rooker (las películas de “Guardianes de la Galaxia”), Alice Braga (“Elysium”), Pete Davidson (“El rey de Staten Island”, programa de televisión “Saturday Night Live”), Joaquín Cosio (“ Spider-Man: Into the Spider-Verse ”, la serie de televisión“ Narcos: México ”), Juan Diego Botto (“Los europeos”), Storm Reid (“ El hombre invisible”, “Una arruga en el tiempo”, “Euphoria ”), Nathan Fillion («Guardianes de la Galaxia», la serie de televisión «El novato»), Steve Agee («Brightburn», «Guardianes de la Galaxia Vol. 2»), Sean Gunn (las películas de «Guardianes de la Galaxia», las de “”Avengers”), Mayling Ng (“Mujer Maravilla»), Flula Borg («Ralph Breaks the Internet «), Jennifer Holland («Brightburn», la próxima serie de HBO Max «Peacemaker») y Tinashe Kajese («Valor» de la televisión, «The Inspectors»), con Sylvester Stallone (las franquicias de «Rocky», «Rambo» y «Expendables») y Viola Davis («Ma Rainey’s Black Bottom», «Escuadrón suicida»).

James Gunn (las películas de “Los Guardianes de la Galaxia”) dirige a partir de su propio guión, basado en personajes de DC. La película está producida por Charles Roven y Peter Safran, con Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda y Richard Suckle como productores ejecutivos.

Duración: 132 minutos.

Apta para mayores de 16 años.

Viernes 13, Sábado 14, Domingo 15 y Martes 17 de Agosto.

A las 22:00 horas .

Hablada en Castellano .

Lunes 16 de Agosto a las 22:00 horas , Subtitulada .

Todas las funciones en 2D Digital .