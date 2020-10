Quemaron dos móviles policiales en Nueva Roma y se desató un gran interrogante

Compartir en:

La guardia rural de Casilda con asiento en el ex destacamento policial de barrio Nueva Roma, ubicado en Formosa y Pasco, perdió esta mañana dos, de sus tres, móviles policiales con los que contaba para patrullar los campos y caminos rurales. Minutos antes de las 06:00 de la mañana las llamas y explosiones de parabrisas despertaron a los vecinos quienes dieron aviso a Bomberos. Mientras aguardaban la llegada del camión autobomba, la gente del barrio junto al personal que se encontraba dentro del destacamento intentaron extinguir las llamas, aunque ya era demasiado tarde y el fuego había envuelto por completo a la pick up Isuzu doble cabina que estaba estacionada dentro del predio del destacamento, prolijamente cercado con tejido y un amplio portón de chapa.

La proximidad, o quizá incluso la intencionalidad de quien o quienes fuera/an autor/es del daño, hizo que el segundo de los móviles con los que contaba dicha Guardia Rural, también se vea seriamente afectado por el fuego, si bien sobre la pick up Chevrolet S10 los daños no fueron totales, si lo suficientes como para también dejarlo fuera de servicio, encontrándose así la Guardia Rural sólo con una pick up en condiciones al día de la fecha para realizar su tarea de prevención del delito en la zona rural.

Esto que pasó es muy lamentable, a nosotros nos cuesta muchísimo mantenerlos a los móviles, es el mantenimiento de un vehículo que anda continuamente. Gomas, combustible, cambio de aceite, luces que se queman, mecánica, etc, es un gasto tremendo; pero vamos a tratar de seguir. Contó el Vice Presidente de la Cooperadora de la Guardia Rural, Enzo Bolondi; quien agregó que respecto de una de las pick ups incendiadas, la Isuzu puntualmente, estábamos evaluando hacer reparar el motor completo para dejarla en óptimas condiciones y que la Guardia cuente con un móvil más ya que es muy extensa toda la zona de patrullaje que cubren. Ahora, hay que pensar otras opciones porque las pérdidas sobre el vehículo fueron totales.

Respecto del interrogante que desató el hecho del incendio en sí, es sobre la ausencia total del Ministerio de Seguridad en materia de apoyo para el mantenimiento y sostenimiento de la mencionada Guardia Rural; en los tiempos que corren, suena impensado que tengan que ser los propios productores agropecuarios quienes hagan frente al gasto de combustible para tales móviles, como así también de las reparaciones mecánicas que demanden por ejemplo poner en circulación nuevamente un motor fundido, o tener que reunir fondos para comprar las cubiertas de los patrulleros, etc etc etc… Tiempo atrás había surgido, a raíz de una denuncia por corrupción institucional, una lista de «donantes» de combustible que había encendido un ALERTA en el Ministerio de Seguridad, al advertir que parte de los fondos enviados desde dicho Ministerio se estarían desviando, ya que en su momento las autoridades aseguraron que no era necesaria la «colaboración» de ayuda económica de ningún tipo y que las Fuerzas de Seguridad eran quienes debían afrontar los costos de mantenimiento de sus unidades. Lo cierto es que sin la ayuda de la Cooperado Policial, los móviles no recorrerían los caminos rurales y la seguridad estaría en manos de nadie. El argumento de los Jefes siempre es similar, «el combustible no alcanza», «son muchos kilómetros los que se recorren a diario», y así es como surgen espontáneamente los «donantes» de litros y litros de combustible, desde grandes empresas hasta los propios productores que lejos de ver en riesgo la seguridad de su familia y sus bienes optan por colaborar… ¿Y el Estado?, ¿otra vez ausente?… ¿o en el camino alguien negocia miles y miles de litros de combustible que se simulan haberse gastado patrullando…?