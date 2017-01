Correo de Lectores: “Les pedí por favor…”

Esto es Chacabuco y Tucumán, barrio Nueva Roma de Casilda, ya hice un montón de reclamos y jamás vinieron. Supuestamente lo que se observa en la foto es una calle, aunque nunca la limpiaron… Yo fue varias veces a reclamar y aún sigo sin respuestas…

Siempre, a la noche, se esconden jóvenes para robarle a la gente del barrio. A mi ya me robaron hasta la ropa que tenía tendida y la garrafa. Les pedí por favor que vengan a las autoridades y sin embargo nadie se acercó. Tengo una hermanita con síndrome de down, el agua ingresó dentro de mi vivienda ya que las cunetas están tapadas y no cumplen su función y mi hermanita se cayó… Volví a reclamar al municipio y me dijeron que tenga paciencia, que ya iban a venir… pasaron los días y los sigo esperando.

Ya no tengo tiempo para ir todos los días a suplicarles que hagan su trabajo… Ya no tengo más paciencia…

Muchas Gracias.

Valeria.