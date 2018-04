Robaron vivienda de supermercadistas chinos

El robo en el que los delincuentes se encontraron de pronto con una importante suma de dinero ocurrió esta mañana de viernes 13, momentos antes del mediodía, en una vivienda de calle Las Heras al 2800. Cuando la familia de origen asiático salió de su domicilio, como habitualmente ocurre cuando se van a trabajar, al regresar notaron un vidrio roto y la ventana que da al patio abierta. Una vez ya dentro de su casa constataron la faltante de dinero en efectivo que guardaban en un cajón de un mueble.

Los delincuentes no se habrían llevado otra cosa más que dinero, que si bien sus dueños optaron por no describir el monto, según trascendió fue una alta suma de billetes. Es una zona muy concurrida de gente, la casa se ubica frente a un almacén de barrio y a pocos metros de la Escuela Dorrego donde es habitual el ir y venir de personas, aunque hasta el momento nadie habría notado nada que les llamase la atención como para poder dar aviso. En el momento de producirse el robo, ninguno de sus moradores se encontraban en ella por lo que afortunadamente no hubo lesionados ni personas amedrentadas, sólo pérdidas económicas.

Entraron, rompieron un vidrio y robaron, no sé qué decir. Es un año malo. Contó uno de los dueños de los “Super Chinos” que lleva ya varios años instalado en la ciudad de Casilda.

En el barrio, los vecinos coincidían que los supermercadistas eran muy amables y buenos vecinos, cordiales y trabajadores. Se mostraron afligidos por el hecho y preocupados por la inseguridad que no da tregua a pesar de los cambios en la Jefatura de la U.R. IV. La Policía de Investigaciones PDI trabajó en el lugar en busca de elementos que los lleven a poder tener algún indicio de los autores del robo. Interviene el Ministerio Público de la Acusación de Casilda.