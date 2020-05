Apuñalado creyó burlarse de la Justicia y terminó preso

Compartir en:

Un conocidísimo delincuente de barrio Granaderos a Caballo de Casilda, nuevamente envuelto en problemas con la ley. Se trata de quien días atrás fue apuñalado por un vecino del barrio donde en una confusa situación le acertó varios «machetazos» en el cuerpo, dejándolo tendido en el suelo sobre un gran charco de sangre en la zona de calles Cerrito y San Juan.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana cuando el delincuente intentó robarle una garrafa a un vecino y un familiar del damnificado reaccionó provocándole graves lesiones con un arma blanca. En ese momento el sujeto herido fue derivado a terapia intensiva del hospital San Carlos, donde luego de la intervención médica pasó a estar fuera de peligro y antes de lograr el alta médico se escapó del nosocomio, intentando prever quizás el desenlace que le esperaba. Ya por la calle otra vez, se burlaba de todos en el barrio y hasta de la propia «ley», mostrando su libertad como trofeo… aunque esa libertad le duró poco y hoy nuevamente vuelve tras las rejas. La Agencia de Investigación Criminal (Ex PDI) logró su aprehensión durante un allanamiento concretado en la mañana de este Miércoles en barrio Granaderos a Caballos, sobre Cerrito al 1200, a raíz de una investigación ordenada por Fiscalía Casilda por varias causas en las que se encontraba la Justicia trabajando desde algunas semanas atrás teniendo como principal sospechoso a quien había resultado herido a machetazos el pasado fin de semana. Los hechos que se le atribuyen son tres. El robo a la vecinal de barrio San Carlos y la sustracción de dos bicicletas.

El sujeto en cuestión cuenta con varios hechos delictivos, en los cuales siempre actuó el MPA imputándole los delitos correspondientes, aunque cumplidos los plazos con las legislaciones vigentes lograba recuperar la calle para poner nuevamente en jake a la ciudad. Hoy vuelve a comenzar otra etapa, quedó detenido y a la espera de su audiencia imputativa. Es hora que como ciudadanos acompañemos el trabajo de la Justicia exigiendo a quienes «hacen» las leyes para que de una vez por todas dejen los compromisos de lado y legislen a favor del pueblo. Un sistema que está sobrecargado de procesos judiciales por el simple hecho de la falta de leyes que les permita el cumplimiento de las penas correspondientes, pareciera que los legisladores no quieren hacerse cargo del costo político que implica modificar de una vez y para siempre las leyes para dotar a la Justicia de mejores herramientas y que no tengan que mal gastar recursos de tiempo y personas en hacer diez veces su mismo trabajo. Es hora que el pueblo diga basta y exija a quien tiene que exigir, basta de carteles pidiendo Justicia; la Justicia existe y lo demostró en todo este tiempo con la cantidad de detenidos que hubo, de toda índole; sin embargo como decíamos, las leyes tienen sus grises que le permiten a corto plazo recuperar su Libertad. Las leyes no las dicta la Justicia, sino los legisladores funcionarios políticos que elegimos oportunamente para que nos representen como pueblo a cada uno de nosotros; por tal, no nos quedemos con que nada pueden hacer… son ellos, los POLÍTICOS, quienes tienen en sus manos la llave de la puerta giratoria. De ellos depende, tienen todo para cambiar la historia, sólo resta que se decidan a quiénes quieren favorecer, si hay pueblo o a los delincuentes…