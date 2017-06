Kiosquera de 78 años fue asaltada 8 veces

Esta vez fue la peor de todas, anteriormente me robaron con armas en mano pero jamás me habían tocado ni golpeado a mi, esta vez el pibe se me tiró encima, me forcejeó, me cortó con un cuchillo y me manoseó buscándome más dinero en mis bolsillos. Cada movimiento que hago me parece verlo al delincuente acá adentro… Contó Ilda, dueña de un kiosco céntrico, frente a Plaza San Martín en Moreno y Remedios de Escalada de Casilda.