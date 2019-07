Horror en nena de 10 años tras ser violada por su padrastro

Una niña de sólo 10 años sufrió una gran hemorragia al ser atacada sexualmente por su padrastro. Se encuentra internada en el Hospital Provincial de Rosario. El dramático desenlace se produjo durante el mediodía del pasado miércoles 10 de julio en una vivienda rural ubicada en jurisdicción de la vecina localidad de Fuentes. Todo ocurrió momentos en que su madre se dirigió hasta el centro poblado de Fuentes para realizar unas compras de verdulería y almacén, quedando su hija al cuidado de su padrastro junto a sus otros hermanitos. La nena se tapó con una manta mostrándose rara y con miedo ante el regreso de su mamá; la menor no quería mostrarle que estaba manchada con sangre, presentaba una gran hemorragía en su zona genital debido a la violación sufrida. «Si te digo te vas a enojar con Joni», contó la nena ante la insistencia de su mamá por saber qué había pasado. «Joni», padrastro de la menor, le refirió a su pareja que la nena se había caído al trepar un árbol y una rama había lastimado sus partes intimas. La madre, a pesar de las amenazas esgrimidas por el violador, avisó a través de un mensajes de texto de WhatsApp a una amiga para que le envíe a la Policía de inmediato a la estancia.

Desde la Comisaría de Fuentes dieron intervención al Ministerio Público de la Acusación de Casilda donde el Fiscal Emiliano Ehret ordenó la inmediata intervención a la PDI y Policía Científica logrando así la detención del principal y único sospechoso, a menos de 24 horas de ocurrido el ataque sexual. En cuanto a la nena, en un primer momento ingresó al SAMCO de Fuentes, donde luego la derivaron al Hospital San Carlos de Casilda, para finalmente ordenar su traslado al Hospital Provincial de Rosario; donde al día de la fecha permanece internada para su recuperación.

De la requisa en la habitación donde ocurrió la violación, la PDI halló gran cantidad de manchas de sangre; tanto en el suelo del dormitorio como sobre una frazada encima de la cama y hasta en el interior de un baño contiguo donde también podía observarse sangre en piso y paredes. También les fueron secuestradas tras el allanamiento dos armas de fuego, aptas para el disparo; una debajo de la cama matrimonial y la otra dentro del habitáculo de la pick up Chevrolet S10 en la que habitualmente se conduce para realizar las tareas rurales, además de proyectiles de punta hueca.

Cuando mi hermano fue al baño no había papel higiénico, entonces fuimos con mi papá a la casa grande a buscar; pero él no dejó entrar a mis hermanitos a la casa grande, sólo a mi y me encerró ahí con él. Yo estaba en el baño buscando el papel higiénico y me agarró y me llevó a la pieza que está ahí al lado, creo que es la del patrón. Me dijo que no tenía que decir nada porque sino mataría a mis hermanitos… Contó en unos de sus pasajes la menor al equipo de profesionales que intervinieron en el caso.