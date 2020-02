Conocé las Juezas responsables de la Libertad de los DELINCUENTES

Compartir en:

Jueces y JUECES en la Justicia local. Parecieran haberse graduado en diferentes mundos, con otros «manuales», sin embargo todos son egresados de Rosario. El Dr. Pareto, un SEÑOR con todas las letras que siempre buscó la manera de hacer cumplir la ley contra los delincuentes. Un Juez al que no le tiembla el pulso frente a los desubicados planteos de los defensores; un Juez que, podríamos decir, acompaña el duro trabajo de Fiscales y PDI ante cada hecho delictivo. Aunque todo se derrumba y luego generalizamos diciendo «la Justicia no hace nada», o «los Fiscales» los dejaron libres cuando el proceso se topa con JUEZAS como las que se cruzaron en el camino de estos ya conocidos delincuentes meses atrás y los dejaron libres. Y hoy el sistema enfrenta nuevamente un proceso que se podría haber evitado, por fortuna de las víctimas los delincuentes no mataron en este lapso, no hirieron más que el daño material y psicológico provocado por ejemplo a las personas presentes que asaltaron el pasado martes en el almacén de Vicente López y Las Heras, de Casilda; aunque si algo salía mal y disparaban su arma y mataban, seguramente todos estaríamos hablando de la inacción de la justicia en Casilda, aunque es hora de comenzar a poner nombre y apellido a los JUECES BLANDOS y no generalizar para no desmerecer el trabajo de todo el resto del sistema.

En la jornada de ayer Jueves, se desarrolló una audiencia imputativa contra los acusados del robo al almacén ubicado frente a Escuela Dorrero de Casilda. Con muy buen criterio y argumento el Fiscal Juan Pablo Baños, del MPA Casilda, logró que el Juez Pareto de lugar al pedido de prisión preventiva; esa misma prisión que uno de ellos ya debía estar cumpliendo desde hace tiempo y que por haberse cruzado en feria judicial con las Juezas Minetti y Strólogo, obtuvo su libertad reiteradamente en dos oportunidades; incluso la Jueza «retó» al Fiscal porque el acusado irrumpió en llanto durante el desarrollo de la audiencia… Impresentable e impensado ara los tiempos de hoy, sin embargo es moneda corriente que el sistema se cruce con Jueces o Juezas así.

Por el robo al almacén, uno de los detenidos cuenta con antecedentes por un hecho de violencia de género ocurrido tiempo atrás, más recientemente había sido detenido por disposición del Fiscal Baños por una tentativa de robo, donde luego la Jueza Minetti ordenó su inmediata libertad el pasado 15 de enero. Luego, el 30 de enero, el Fiscal Emiliano Ehret lo dejó nuevamente detenido por violación de domicilio en tres hechos y lesiones graves dolosas y amenazas en dos circunstancias. En dicha audiencia de fecha 30 de enero, presidida por la Jueza en feria, Dra. Griselda Strólogo, fue donde uno de los delincuentes se largó a llorar, declaró y negó haber sido él; adujo que le pegaron y siguió llorando dentro de la sala de audiencias… La Jueza Strólogo criticó, puso en duda los hechos y le dio la libertad… Otra vez más vemos que no es LA JUSTICIA quien falla sino que tiene nombre y apellido, en este caso GRISELDA STRÓLOGO. Es decir, si durante ENERO estos delincuentes hubiesen encontrado en la feria Judicial Jueces auténticos, hoy el sistema no tendría que estar haciendo por tercera vez su trabajo buscando la forma de lograr que queden detenidos. De no haber obtenido la LIBERTAD otorgada oportunamente por las Juezas MARIEL MINETTI y GRISELDA STRÓLOGO, las víctimas del almacén hubieran evitado pasar por tan desagradable momento.

Paciencia y volver a empezar es el duro trabajo que todos los días enfrentan Fiscales, PDI y JUECES con mayúsculas, el resto es como en todo orden de cosas; hay personas y personas, profesionales y profesionales… Nunca tenemos que permitirnos generalizar, porque hay mucha gente trabajando y tratando que todo cambie para bien, y de hecho actuando en silencio, sin pedir cámaras, sin fotos, sin mensajes en redes sociales; trabajando y cumpliendo con las tareas que les fueron asignadas.

Recordemos el viejo sistema donde las causas se cajoneaban por años, donde todo era “arreglable”, donde un simple secretario de Juez era quien hacía de las veces de Fiscal, donde toda causa eran pilas y pilas de documentos casi siempre adulterados en una u otra etapa del proceso y cabe con sólo recordar el triste caso de Maximiliano Storani, y tantos nombres señalados por testigos del entorno del hecho y que nunca estuvieron en los expedientes, quizá por portar un apellido, quizá por desprolijidad… pero todo se manejaba de forma muy turbia. Hoy la realidad es otra, los procesos empiezan y terminan, en mayor o menor tiempo dependiendo de su complejidad, pero terminan. Hay condenas, hay violadores detenidos, hay asesinos tras las rejas y otros esperando también el encierro definitivo y cientos de delincuentes que fueron enviados a unidades carcelarias a cumplir condena. Este nuevo sistema no permite la injerencia política en la toma de decisiones como sí lo permitía el anterior, donde los cargos de la justicia eran digitados por el Poder Político, hoy todo el personal que forma parte del Ministerio Público Fiscal ingresa por concurso, por capacidad, por desempeño; entonces nuevamente entendamos que es tiempo de llamar las cosas por su nombre y cuando decimos que “la Justicia no sirve”, pongámosle nombre y apellido de aquellos Jueces que dejan mal vista a la Justicia y que consumen los esfuerzos de todo un equipo que trabaja día a día con la vocación de aplicar una JUSTICIA JUSTA.